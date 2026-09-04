Punjabi Singer Baljit Singh Death: घर में मिला पंजाबी सिंगर बलजीत सिंह का शव, पुलिस ने बताई मौत की वजह

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Amit Upadhyay
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Punjabi Singer Baljeet Singh Death: पंजाबी सिंगर बलजीत सिंह का शव 3 सितंबर को लुधियाना के पत्ती धालीवाल गांव स्थित उनके घर से बरामद हुआ। वह कई दिनों से परिवार और आसपास के लोगों के संपर्क में नहीं थे। घर से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव मिला।
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पंजाबी सिंगर बलजीत सिंह का शव उनके घर में मिला है।

Punjabi Singer Baljeet Singh Found Dead: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। पंजाबी सिंगर और गीतकार बलजीत सिंह का शव गुरुवार को लुधियाना के सुधर इलाके में उनके घर से बरामद हुआ। वह पत्ती धालीवाल गांव में अकेले रहते थे। कई दिनों से उनके बारे में परिवार और आसपास के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। घर से दुर्गंध आने के बाद मामला सामने आया और पुलिस को सूचना दी गई। सुधर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर बलजीत सिंह का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। शव की हालत से अंदाजा लगाया गया कि उनकी मौत कुछ दिन पहले हुई होगी। घर के अलग-अलग हिस्सों में खून के निशान मिलने की बात भी कही गई थी, जिसके कारण शुरुआत में मौत को संदिग्ध माना गया।

कई दिनों से नहीं हो रहा था संपर्क

बलजीत सिंह अकेले रहते थे और पिछले करीब चार से पांच दिनों से दिखाई नहीं दिए थे। परिवार के लोग भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उनके घर पहुंचने के बाद ही घटना की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घर से सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और CIA टीम को भी बुलाया गया। आसपास के इलाके में उपलब्ध जानकारी और परिस्थितियों की भी जांच की गई।

पहले हत्या की जताई गई थी आशंका

बलजीत सिंह के शव की स्थिति और घर में मिले खून के निशानों के कारण शुरुआती तौर पर मौत को लेकर कई सवाल उठे। हत्या की आशंका की बात सामने आई। हालांकि बाद में सुधर थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में बलजीत सिंह की मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आई है और फिलहाल फाउल प्ले के संकेत नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम और जांच से जुड़ी प्रक्रिया के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर और साफ हुई।

महज 35 साल के थे बलजीत सिंह

बलजीत सिंह की उम्र करीब 35 साल थी। वह सिर्फ गायक ही नहीं, बल्कि गीतकार भी थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद पंजाबी संगीत से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। बलजीत सिंह ने पंजाबी म्यूजिक में अपनी अलग पहचान बनाने के साथ कई गानों के जरिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई। उनके संगीत में पंजाबी जीवन, स्थानीय संस्कृति और आम लोगों से जुड़े विषयों की झलक देखने को मिलती है। उनकी गायकी और लेखन की यही सादगी उन्हें क्षेत्रीय संगीत पसंद करने वाले श्रोताओं के बीच पहचान दिलाती थी।