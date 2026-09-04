Gold Silver Price Today: हरियाणा और पंजाब में आज कितना है सोने-चांदी के भाव? जानें ताजा रेट

Haryana & Punjab Gold Silver Price Today 4 September 2026: आज 4 सितंबर 2026 को हरियाणा और पंजाब में सोने-चांदी का क्या रेट है, आइए जानते हैं.

Haryana & Punjab Gold Silver Price Today 4 September 2026: सोने और चांदी की कीमतों पर आज भी लोगों की नजर बनी हुई है. खासकर त्योहारों, शादी-ब्याह और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग बाजार में जाने से पहले ताजा रेट जानना चाहते हैं. 4 सितंबर 2026 को हरियाणा और पंजाब में सोने-चांदी के भाव में अंतर देखने को मिल रहा है.

हरियाणा में सोने का आज का भाव

हरियाणा में 4 सितंबर को 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,340 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,43,400 बैठता है.

वहीं, 24 कैरेट सोना करीब ₹15,057 प्रति ग्राम के स्तर पर है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,50,570 है. 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका भाव 22 कैरेट सोने से ज्यादा रहता है.

हरियाणा में चांदी कितने की है?

चांदी की बात करें तो हरियाणा में इसका भाव करीब ₹2,501 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,50,100 बताई जा रही है.

इस तरह अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम चांदी खरीदता है तो उसे करीब ₹25,010 खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, आभूषण या सिक्के खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

पंजाब में सोने की कीमत

पंजाब में 4 सितंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,196 प्रति ग्राम बताया जा रहा है. 10 ग्राम के लिए यह कीमत लगभग ₹1,51,961 के आसपास है.

दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना करीब ₹13,920 प्रति ग्राम है. अलग-अलग बाजारों और स्रोतों में सोने की कीमत लगभग ₹1,392 से ₹1,434 प्रति ग्राम के बीच दिखाई दे रही है.

पंजाब में चांदी का भाव

पंजाब में चांदी की कीमत करीब ₹255 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी लगभग ₹2,550, 100 ग्राम करीब ₹25,500 और 1 किलोग्राम चांदी लगभग ₹2,55,000 में मिल रही है.

चांदी के भाव में भी दिन के दौरान बदलाव हो सकता है. इसके अलावा शहर, डीलर, टैक्स और खरीदारी के प्रकार के अनुसार ग्राहक को चुकाई जाने वाली अंतिम रकम अलग हो सकती है.