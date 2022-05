आज समाज डिजिटल, Punjab News: पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला (शुभदीप सिंह सिद्धू) को मानसा के जवाहरपुर गांव में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में सिद्धू मूसेवाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने गायक को मृत घोषित कर दिया। मृत्यु की खबर सुनते ही फैंस में सोशल मीडिया पर शोक मानते हुए श्रद्धांजलि दे रहे है।

एक्ट्रेस और फैंस हैरान

सिद्धू मूसेवाले की हत्या की खबर से एक्ट्रेस तक हैरान परेशान रह गए है। एक्ट्रेस और फैंस ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आरोपियों को भी सख्त से सख्त सजा देने की बात कही जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ही हॉलीवुड एक्ट्रेस इंटरनेशनल रैपर ड्रेक (Drake) ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रैपर ड्रेक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है। जोकि काफी तेजी वायरल हो रही है।

रैपर ड्रेक ने शेयर की स्टोरी पोस्ट

सिद्धू मूसेवाले की मौत पर शोक हुए इंटरनेशनल रैपर ड्रेक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के इंस्टाग्राम पर मूसेवाला और उनकी मां की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के जरिए ड्रेक ने मूसेवाले को श्रद्धांजलि दी है। साथ उन्होंने लिखा, “RIP Moose” (भगवान आपकी आत्मा को शांति दें सिद्धू मूसेवाला) bird emoji के साथ @Sidhu Moosewala.

दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट में लिखा

दिलजीत दोसांझ ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पंजाबी सिंगर मूसेवाला को एक टैलेंटेड एक्टर बताते हुए कहा कि Oh WAHEGURU🙏🏽 Heartbreaking news..Baut Talent C Munde Ch..Mai Kadey Mileya Ni c..Par Odi Mehnat Bol di C No Doubt. Parents Lai Baut Hard Aa..Baba Bhanaa Manan Da Bal Bakshey Parivaar Nu🙏🏽

Baut Bura Din Aa MUSIC INDUSTRY Lai 🙏🏽 (”ओह WAHEGURU दिल तोड़ने वाली खबर। वह एक प्रतिभाशाली लड़का था। मैं उससे कभी नहीं मिला लेकिन उसकी मेहनत बोलती थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह माता-पिता के लिए बहुत कठिन समय है। संगीत उद्योग के लिए एक बुरा दिन।’)

Oh WAHEGURU🙏🏽 Heartbreaking news..Baut Talent C Munde Ch..Mai Kadey Mileya Ni c..Par Odi Mehnat Bol di C No Doubt. Parents Lai Baut Hard Aa..Baba Bhanaa Manan Da Bal Bakshey Parivaar Nu🙏🏽

Baut Bura Din Aa MUSIC INDUSTRY Lai 🙏🏽 pic.twitter.com/e5s1zIQjMa — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) May 29, 2022

सलीम मर्चेंट संग गाना रिलीज होने वाला था

संगीतकार सलीम मर्चेंट, जिनका सिद्धू मूसवाला के साथ एक गाना रिलीज होने वाला है, उन्होंने आपने ट्विटर पर गायक की मौत पर दुख जताते हुए लिखा, I’m shocked & saddened by the news.. Sidhu was a gem .. our song was going to release very soon .. this is unbelievable (‘मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर से शॉकेड और दुखी हूं। सिद्धू एक रत्न थे। हमारा गाना जल्द ही रिलीज होने वाला था। यह अविश्वसनीय है।’)

I’m shocked & saddened by the news.. Sidhu was a gem .. our song was going to release very soon .. this is unbelievable 💔💔💔@iSidhuMooseWala #sidhumoosewala pic.twitter.com/zxvfoDPNLL — salim merchant (@salim_merchant) May 29, 2022

ये भी पढ़ें : Moose Wala Murder Case: सिद्धू मूसेवाले की हत्या को ‘राजनीतिक हत्या’ करार किया, हो रहे प्रदर्शन

ये भी पढ़ें : Moose Wala Murder Case परिवार ने मूसेवाला का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार

ये भी पढ़ें : यूथ ब्लड डोनर और लुधियाना प्राइड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर के दौरान 200 यूनिट डोनेट