Punjab News: पंजाब में एक और भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, फार्मेसी ऑफिसर के बाद अब PSRLM रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी?

Punjab PSRLM Recruitment 2026: पंजाब में सरकारी भर्तियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती के बाद अब पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की भर्ती प्रक्रिया पर भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसमें मार्क्स को लेकर आरोप लगे हैं।

Punjab PSRLM Recruitment News: पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी थी। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (PSRLM) की भर्ती प्रक्रिया भी फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने PSRLM के तहत होने वाली भर्ती पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट के सामने रखे गए रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई समिति को मार्क्स में गड़बड़ी मिली हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

भर्ती को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ?

यह मामला PSRLM के तहत 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों की भर्ती से जुड़ा है। भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई थी और फरवरी में इसके नतीजे घोषित किए गए थे। चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंक रखे गए थे। इनमें 70 अंक लिखित परीक्षा, 10 अंक इंटरव्यू, 10 अंक शैक्षणिक योग्यता और 10 अंक अनुभव के लिए निर्धारित थे। विवाद उस समय सामने आया जब कुछ उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि परिणाम में लिखित परीक्षा के अलावा बाकी 30 अंकों का स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया गया। उम्मीदवारों को यह जानकारी नहीं दी गई कि इंटरव्यू, योग्यता और अनुभव के लिए उन्हें अलग-अलग कितने अंक मिले। केवल कुल अंक बताए गए थे।

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाकर कराई जांच

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए। इसके बाद वकीलों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई, ताकि उपलब्ध रिकॉर्ड और अंकों के आवंटन की जांच की जा सके। समिति ने रिकॉर्ड की जांच के बाद अंकों के आवंटन में कुछ अनियमितताएं पाईं। इन निष्कर्षों को देखते हुए हाईकोर्ट ने PSRLM भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। जब तक अदालत इस मामले में आगे फैसला नहीं करती, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक रहेगी।

उम्मीदवारों की सबसे बड़ी शिकायत क्या?

याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर है। उनका कहना है कि अगर कुल 100 अंकों में 30 अंक लिखित परीक्षा के बाहर के हिस्सों के लिए रखे गए थे, तो उम्मीदवारों को यह साफ-साफ पता होना चाहिए कि उन्हें इंटरव्यू, योग्यता और अनुभव में कितने-कितने अंक मिले। उम्मीदवारों के अनुसार केवल अंतिम कुल अंक बताने से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि चयन किस आधार पर हुआ। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

फार्मासिस्ट भर्ती भी हाईकोर्ट में अटकी

PSRLM भर्ती का मामला ऐसे समय सामने आया है जब पंजाब में फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती भी विवादों में है। इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे। मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी। फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती के मामले में 454 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। पेपर लीक के आरोपों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच भी लगातार बयानबाजी हुई। अब PSRLM भर्ती पर लगी रोक ने पंजाब में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर बहस को और तेज कर दिया है।

BJP ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना

फार्मासिस्ट भर्ती मामले को लेकर पंजाब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय तक पेपर लीक से इनकार करती रही, जबकि अब मामला हाईकोर्ट के सामने है। बीजेपी ने इसे सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर सवाल बताया और युवाओं को न्याय देने की मांग की। हालांकि PSRLM भर्ती में सामने आई अनियमितताओं और फार्मासिस्ट भर्ती में पेपर लीक के आरोप दो अलग-अलग मामले हैं। PSRLM मामले में फिलहाल अदालत की चिंता अंकों के आवंटन और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ी है। आगे की सुनवाई में हाईकोर्ट के सामने रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।