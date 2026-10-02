Congress News: परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, आराधना मिश्रा को मिली यूपी की कमान

Congress New States Chief: कांग्रेस ने पंजाब में परगट सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी बड़े संगठनात्मक बदलाव की रिपोर्ट सामने आई है। आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष और इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।

New Punjab and UP Congress Chief: कांग्रेस ने पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी संगठनात्मक बदलाव की खबर है। आराधना मिश्रा ‘मोना’ को यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष

कांग्रेस हाईकमान ने परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। परगट सिंह जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक हैं और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपियन भी रह चुके हैं। वह 2012 से पंजाब विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। राजा वड़िंग ने 1 अक्टूबर को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उनके स्थान पर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही थी। परगट सिंह की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने राज्य संगठन में नेतृत्व परिवर्तन किया है।

यूपी कांग्रेस में भी संगठन में भी बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लेकर भी 2 अक्टूबर को संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। रामपुर खास से विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना बताई गई थी। आराधना मिश्रा ‘मोना’ प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और कांग्रेस विधायक दल में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद हैं। वह पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनका नाम उत्तर प्रदेश से जुड़े कांग्रेस नेताओं में शामिल रहा है।

2027 चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन पर जोर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पार्टी की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले कुछ समय से यूपी कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही थी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बदलने और नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात सामने आई थी। इधर पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों प्रदेशों में कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं।