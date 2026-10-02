Himachal Bridge Collapse: हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन पुल गिरा, साइट इंजीनियर की मौत, 7 लोग घायल

Hamirpur Bridge Accident: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना के तहत बन रहे पुल की लॉन्चिंग के दौरान हादसा हो गया। ट्रस संरचना का एक हिस्सा गिरने से साइट इंजीनियर की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए हैं। हादसा लॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खराबी से हुआ।

Himachal Pradesh Bridge Collapse: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना के तहत बनाए जा रहे निर्माणाधीन ट्रस ब्रिज का एक हिस्सा लॉन्चिंग के दौरान अचानक नीचे गिर गया। हादसा मसियाना गांव के पास हमीरपुर बाईपास पर हुआ। हादसे में एक साइट इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।

लॉन्चिंग के दौरान हुआ हादसा

यह हादसा करीब 90 मीटर लंबे ट्रस ब्रिज की लॉन्चिंग के समय हुआ। पुल को आगे बढ़ाने के लिए पुशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान जब लॉन्चिंग नोज को पियर कैप के ऊपर रखा जा रहा था, तभी अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद ट्रस संरचना का एक हिस्सा नीचे गिर गया। निर्माण स्थल पर मौजूद कुछ श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बचाव कार्य शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार हादसे की वजह लॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी खराबी बताई गई है।

एक की मौत, सात श्रमिक घायल

हादसे में साइट इंजीनियर मौत हो गई। वहीं सात लोगों के घायल होने की जानकारी प्रशासन की ओर से सामने आई है। घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे के बाद NHAI और निर्माण कार्य से जुड़ी टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। मलबे और निर्माण सामग्री को हटाने का काम भी किया गया। हादसे के सही कारण का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। विशेषज्ञों की टीम लॉन्चिंग प्रक्रिया, मशीनरी और ट्रस को आगे बढ़ाने के दौरान हुई तकनीकी समस्या की जांच करेगी।

शिमला-मटौर फोरलेन का हिस्सा है पुल

जिस पुल पर हादसा हुआ, वह शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण हमीरपुर बाईपास पर NH-103 के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हादसे के बाद निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही हादसे की पूरी वजह सामने आएगी।