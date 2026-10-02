DMRC Update: दिल्ली मेट्रो का बड़ा अपडेट, सभी स्टेशनों के गेट खुले, SIR प्रदर्शन खत्म होने के बाद सेवा बहाल

Delhi Metro Update: SIR के खिलाफ दिल्ली में चल रहा विरोध-प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट खोल दिए गए हैं। DMRC ने बताया कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा भी अब उपलब्ध है। इससे यात्रियों को राहत मिली है और मेट्रो सेवा सामान्य हो गई है।

Delhi Metro Gates Reopens: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ दिल्ली में चल रहा प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद मेट्रो यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपडेट जारी कर बताया कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट अब खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी फिर से उपलब्ध है। DMRC ने यह जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। इससे पहले SIR के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा कारणों से मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट बंद किए गए थे। हालांकि अब मेट्रो सर्विस नॉर्मल हो गई है।

सभी मेट्रो स्टेशनों के गेट खुले

DMRC के ताजा सर्विस अपडेट के मुताबिक दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा बहाल कर दी गई है। अब यात्री सामान्य तरीके से मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं और यात्रा पूरी करने के बाद स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। DMRC ने यह भी साफ किया है कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जो इंटरचेंज के लिए नई दिल्ली स्टेशन का इस्तेमाल करना होता है।

Service Update Entry and exit gates of all Metro Stations of the Delhi Metro network are now open. The interchange facility at New Delhi Metro station is also available. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 2, 2026

प्रदर्शन के कारण बढ़ाई थी सुरक्षा

SIR को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर का इलाका मुख्य केंद्र था। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। पहले जिन स्टेशनों पर यात्रियों के एंट्री और एग्जिट पर रोक लगाई गई थी, उनमें जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल थे। कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई थी।

अब सामान्य हुई मेट्रो सेवा

DMRC के नए अपडेट के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट की सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज भी शुरू हो गया है। इससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। सुरक्षा कारणों से लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटने के बाद अब मेट्रो सेवा सामान्य तरीके से चल रही है। यात्रियों को भी सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले DMRC के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें।