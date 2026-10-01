LPU Violence Case: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हिंसा पर बड़ा एक्शन, तीन आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड

LPU Violence Case: फगवाड़ा में LPU हिंसा मामले में पुलिस ने चार अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को अदालत ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि पुलिस CCTV फुटेज, सोशल मीडिया वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

LPU Violence Case News: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) और आसपास के इलाकों में 27 और 28 सितंबर को हुई हिंसा मामले में फगवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने घटनाओं के सिलसिले में चार अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। जांच के दौरान तीन संदिग्ध आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है।

LPU परिसर में तोड़फोड़ के मामले में FIR

पुलिस के अनुसार इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार FIR नंबर 163 में 19 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें मोहम्मद फरहत का नाम भी बताया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने तीन लोगों को फगवाड़ा की अदालत में JMIC हर्षवीर सिंह संधू के समक्ष पेश किया। इनकी पहचान जेम्स दहिया, गगन और कमल के रूप में हुई है। अदालत ने तीनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब उनकी भूमिका की जांच के साथ-साथ अन्य डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जुटा रही है।

पुलिस वाहनों में आगजनी को लेकर भी केस

फगवाड़ा के थाना सदर में FIR नंबर 105 भी 28 सितंबर को दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सड़क और यातायात में बाधा से जुड़ा है। इसमें फिलहाल अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी थाने में FIR नंबर 106 भी 28 सितंबर को दर्ज हुई। पुलिस के अनुसार यह मामला हिंसा के दौरान पुलिस वाहनों में कथित आगजनी से संबंधित है। इस केस में BNS की कई धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटनास्थल से सामने आए वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

वायरल दावों के बाद बिगड़े थे हालात

LPU में हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़े दावे प्रसारित हुए थे। इन दावों के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बाद में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस के साथ झड़प और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम तक पहुंच गया। पुलिस ने यौन अपराध के आरोप की भी जांच शुरू की थी और मामले की जांच के लिए SIT गठित किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। LPU प्रशासन ने शुरुआती दावों को निराधार और अफवाह बताया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी वायरल दावों की पुष्टि नहीं हुई थी और मामले की जांच जारी थी।

CCTV और डिजिटल सबूतों की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में CCTV फुटेज, सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो, लोगों के बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर FIR में अतिरिक्त कानूनी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। LPU ने भी हिंसा के बाद परिसर में सुरक्षा और अनुशासन से जुड़े मामलों की आंतरिक जांच शुरू की है। विश्वविद्यालय कई छात्रों की भूमिका की भी जांच कर रहा है और CCTV सहित उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है।