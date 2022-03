लुधियाना 15 मार्च, दिनेश मौदगिल

High command To Take Resignation Of Pawan Dewan Harish Chaudhary: पंजाब में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदारों द्वारा ही अब उस पर मंथन करने के नाटक पर पार्टी के प्रदेश महासचिव पवन दीवान ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने विशेषतौर पर पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी विधानसभा चुनाव में नीतियों का जिक्र करते हुए, सवाल किया है कि जब गुनाहगार ही जज होंगे, तो इंसाफ कौन करेगा?

Read Also: Holi Special 2022: आखिर होली पर क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े? ज्यादातर लोगों को नहीं पता पीछे की वजह

कांग्रेस की लुटिया डुबोने में हरीश चौधरी सबसे अधिक जिम्मेदार (Responsible For The Defeat)

दीवान ने कहा कि पंजाब कांग्रेस की लुटिया डुबोने में हरीश चौधरी सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बतौर प्रदेश इंचार्ज सही व्यक्तियों को टिकट देना, पार्टी में तालमेल बिठाना और लोगों तक बात पहुंचाना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन न तो टिकटों का सही तरीके से आबंटन कर सके, जिसके चलते सरकार से तवज्जो न मिलने के चलते पहले से नाराज वर्करों की निराशा और बढ़ी। पार्टी में तालमेल बिठाने की बात तो क्या, हर कोई नियंत्रण से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहा था। जिसके चलते लोगों तक सही संदेश नहीं पहुंचा और नतीजा सबके सामने है।

दीवान ने कहा गुनाहगार ही जज होंगे, तो इंसाफ कौन करेगा (High command To Take Resignation Of Pawan Dewan Harish Chaudhary)

दीवान ने जोर देते हुए कहा कि जब गुनाहगार ही जज होंगे, तो इंसाफ कौन करेगा? जिनकी नीतियों के चलते ये हालात बने, अब वही मंथन करने बैठ गए हैं। जबकि वरिष्ठ नेतृत्व को इनकी भूमिका जांचनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करके हरीश चोधरी का इस्तीफा लेना चाहिए। हालांकि कोई जमीर वाला व्यक्ति होता, तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता। सिर्फ 2014 लोकसभा के चुनावों के बाद जारी मंथन से कुछ नहीं होने वाला। अगर अभी भी कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी की ओवरहालिंग के लिए मुहिम नहीं चलाई तो आने वाले वक्त में कांग्रेस की स्थिति वही होगी, जो केंद्र में बनी हुई है। नहीं तो, भाजपा के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की जगह लेनी शुरू कर दी है।

Read Also: Problem Of Itching In Summer: गर्मियों में हो सकती है खुजली की समस्या, जानें इसे दूर करने के कुछ घरेलू उपाय

Read Also: पिता के जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन किया गया Bhandara Organized On Father’s Birthday

Connect With Us : TwitterFacebook