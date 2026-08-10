Punjab News: नीट का रिजल्ट देखने अमृतसर गया था छात्र, 21 दिन से लापता, CCTV में दिखा, फिर भी नहीं लगा पता

Punjab NEET Aspirant Missing: गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके का 21 वर्षीय जसप्रीत सिंह 18 जुलाई से लापता है। परिवार के अनुसार वह NEET का रिजल्ट देखने के बाद अमृतसर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट जाने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस को मिले CCTV फुटेज में जसप्रीत अमृतसर पहुंचते हुए दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

Punjab NEET Aspirant Missing News: पंजाब के गुरदासपुर जिले का एक युवक नीट का रिजल्ट देखने घर से निकला था। वह अमृतसर जा रहा था और दोपहर तक वापस आने का बोलकर गया था। मगर 21 दिन बीतने के बाद भी वह अब तक वापस नहीं लौटा है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के मालेवाल गांव का 21 वर्षीय जसप्रीत सिंह 18 जुलाई को घर से अमृतसर जाने के लिए निकला था। परिवार के मुताबिक वह NEET का रिजल्ट देखने और रणजीत एवेन्यू स्थित आकाश इंस्टीट्यूट जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिवार ने उसकी तलाश में अमृतसर से लेकर पंजाब के कई शहरों और दिल्ली तक के गुरुद्वारों और धार्मिक स्थलों के चक्कर लगाए हैं। पुलिस की मदद से कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें जसप्रीत अमृतसर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसके बाद वह कहां गया, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

18 जुलाई को घर से निकला था जसप्रीत

परिवार के अनुसार जसप्रीत सिंह ने इस साल NEET परीक्षा दी थी। परीक्षा का परिणाम 17 जुलाई को घोषित हुआ था। इसके अगले दिन 18 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे जसप्रीत घर से निकला। उसने परिजनों को बताया था कि वह अमृतसर के रणजीत एवेन्यू स्थित आकाश इंस्टीट्यूट जा रहा है। उसने परिवार से कहा था कि वह दोपहर करीब 2 बजे तक वापस घर लौट आएगा। दोपहर तक जब जसप्रीत घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने उसके मोबाइल पर फोन किया। लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। फोन पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद परिवार की चिंता बढ़ने लगी। परिजनों ने पहले रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया। इसके बाद अमृतसर में उसकी तलाश शुरू की गई। परिवार ने उन जगहों पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, जहां जसप्रीत के जाने की संभावना थी। समय बीतता गया और उसका कोई पता नहीं चला। अब 21 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन परिवार को अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि जसप्रीत इस समय कहां है।

CCTV में अमृतसर पहुंचते हुए दिखा

जसप्रीत की तलाश के दौरान परिवार ने अमृतसर पुलिस से भी मदद मांगी। पुलिस और परिजनों की ओर से की गई खोजबीन में कुछ CCTV फुटेज सामने आए। इन फुटेज में जसप्रीत अमृतसर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे यह तो पता चला कि वह अमृतसर पहुंचा था, लेकिन इसके बाद उसकी गतिविधियों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। परिवार अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अमृतसर पहुंचने के बाद जसप्रीत कहां गया। क्या वह किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हुआ या किसी अन्य स्थान पर गया? उसने आगे का सफर किस साधन से किया? फिलहाल इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है।

पंजाब के कई गुरुद्वारों में बेटे की तलाश

बेटे के लापता होने के बाद परिवार ने उसकी तलाश के लिए पंजाब के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का रुख किया। परिजनों ने अमृतसर साहिब, तरन तारन, सुल्तानपुर लोधी, खडूर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और फतेहगढ़ साहिब सहित कई जगहों पर जाकर जसप्रीत के बारे में जानकारी जुटाई। परिवार को उम्मीद थी कि शायद जसप्रीत किसी गुरुद्वारे या धार्मिक स्थल पर पहुंचा हो और वहां से उसकी कोई जानकारी मिल सके। कई जगहों पर तलाश करने और पूछताछ के बावजूद परिवार को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला।

दिल्ली के गुरुद्वारों में भी पहुंचे परिजन

जसप्रीत की तलाश पंजाब तक सीमित नहीं रही। परिवार दिल्ली के कई प्रमुख गुरुद्वारों में भी पहुंचा। परिजनों ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा सीस गंज साहिब में भी जसप्रीत को तलाश किया। परिवार का कहना है कि उन्हें जहां भी बेटे के मिलने की थोड़ी-सी उम्मीद दिखाई देती है, वे वहां पहुंचकर उसकी तलाश करते हैं। लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद अभी तक जसप्रीत का कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि जसप्रीत किसी तरह के नशे या बुरी संगत से दूर रहा है। परिवार को समझ नहीं आ रहा कि वह अचानक इस तरह कहां चला गया। परिवार को आशंका है कि जसप्रीत के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई। हालांकि अभी तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है और परिवार लगातार उसके सुरक्षित मिलने की उम्मीद कर रहा है।

पंजाब और दिल्ली पुलिस से की अपील

जसप्रीत के परिवार ने पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब पुलिस, अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट और दिल्ली पुलिस से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। परिवार चाहता है कि जसप्रीत की तलाश के लिए पंजाब और दिल्ली के बीच समन्वय बनाकर व्यापक स्तर पर खोज अभियान चलाया जाए। परिजनों का कहना है कि 21 दिन का समय बीत चुका है और अब उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। परिवार को उम्मीद है कि CCTV फुटेज, अन्य तकनीकी जांच और पुलिस की तलाश के जरिए जसप्रीत की आगे की गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा। जसप्रीत के परिवार ने आम लोगों से भी मदद की अपील की है। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने जसप्रीत को कहीं देखा है या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है तो वह तुरंत पुलिस या परिवार को इसकी सूचना दे।