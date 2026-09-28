Punjab University Protests: पंजाब की दो यूनिवर्सिटी में बवाल, दोनों जगह सोशल मीडिया अफवाहों से शुरू हुआ डर

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Amit Upadhyay
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Chitkara and LPU Campus Protests: पंजाब की चितकारा यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में लगातार दो रातों में छात्र प्रदर्शन हिंसक हो गए। चितकारा में ‘भूत’ और छात्राओं के लापता होने की अफवाहें फैलीं, जबकि LPU में छात्रा से उत्पीड़न और खुद जान देने से जुड़े दावे सामने आए।
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पंजाब की लवल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ उत्पीड़न की खबर फैलने के बाद हिंसा हो गई।

Punjab University Protests: पंजाब की दो बड़ी निजी यूनिवर्सिटियों में लगातार दो रातों में भड़का छात्र आक्रोश अब कई सवाल छोड़ गया है। पहले राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल से दो छात्राओं के लापता होने और ‘भूत’ की अफवाह फैली। फिर फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रा से यौन उत्पीड़न और खुद जान देने की बातें सोशल मीडिया पर फैल गईं। दोनों जगह छात्र हॉस्टल से बाहर निकले, प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। हालांकि पंजाब पुलिस ने फिलहाल दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है।

दोनों घटनाओं में एक समान पैटर्न

चितकारा यूनिवर्सिटी का राजपुरा कैंपस और LPU का फगवाड़ा कैंपस करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मगर सितंबर की 25 और 26-27 तारीख की रातों में दोनों परिसरों में जिस तरह घटनाक्रम आगे बढ़ा, उसमें एक समानता जरूर नजर आई। छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े अपुष्ट दावे, सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती जानकारी और उसके बाद बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शन। हालांकि यह समानता अपने आप में दोनों घटनाओं के बीच किसी कनेक्शन का सबूत नहीं है। पंजाब पुलिस के विशेष DGP परवीन कुमार सिन्हा ने कहा है कि अभी तक दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध सामने नहीं आया है। पुलिस दोनों मामलों में अलग-अलग घटनाक्रम और हिंसा के कारणों की जांच कर रही है।

‘भूत’ की कहानी से शुरू हुआ डर

चितकारा यूनिवर्सिटी में विवाद की शुरुआत एक प्रैंक से हुई। पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को कुछ छात्राओं ने हॉस्टल के भीतर स्पीकर से डरावनी आवाजें चलाईं। इसके बाद हॉस्टल में ‘भूत’ होने की कहानी फैलने लगी। इस कहानी को एक पुराने मामले से जोड़ दिया गया और सोशल मीडिया पर यह दावा फैल गया कि हॉस्टल में तीन साल पहले खुद जान देने वाली एक छात्रा की ‘आत्मा’ मौजूद है। इसके बाद हॉस्टल में चीखें सुनाई देने, एंबुलेंस आने और एक पादरी के कैंपस पहुंचने जैसी अलग-अलग घटनाओं को भी उसी कहानी से जोड़कर देखा जाने लगा। फिर अफवाह ने एक और गंभीर रूप ले लिया। सोशल मीडिया और छात्र समूहों में दो छात्राओं के लापता होने की बात फैल गई। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक किसी छात्रा के लापता होने या हॉस्टल में किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारी लापता छात्राओं के नाम, फोटो, रोल नंबर या दूसरी पहचान संबंधी जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा सके।

अफवाह से हिंसा तक पहुंचा मामला

25 सितंबर की रात चितकारा कैंपस में सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और यूनिवर्सिटी प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान दो पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। कैंपस की संपत्ति में भी तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है, बल्कि डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। अधिकारियों की नजर इस बात पर भी है कि क्या हिंसा में बाहरी लोगों की भूमिका थी। चितकारा यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक छुट्टी घोषित की है और नियमित कक्षाएं 5 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही है।

अगले ही दिन LPU में फैली अफवाह

चितकारा के घटनाक्रम के अगले ही दिन फगवाड़ा स्थित LPU में छात्रों का विरोध शुरू हो गया। यहां सोशल मीडिया और छात्र समूहों में दावा किया गया कि गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के साथ किसी बाहरी व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी मौत हो गई या उसने खुद जान दे दी। दावों में आरोपी की पहचान को लेकर भी अलग-अलग बातें सामने आईं। कहीं उसे प्लंबर बताया गया, कहीं पेंटर या अन्य बाहरी कर्मचारी। शुरुआती स्तर पर कहानी के कई संस्करण मौजूद थे। पुलिस ने अभी तक यौन अपराध को सत्यापित नहीं किया है। हालांकि छात्रों की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और SIT गठित की गई है। पुलिस ने कहा है कि फोरेंसिक साक्ष्य, CCTV फुटेज और फोन रिकॉर्ड समेत अन्य सबूतों की जांच की जाएगी। LPU मामले में एक शिकायत के आधार पर FIR और जांच चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाए गए दावों की पुष्टि अभी जांच से नहीं हुई है।

सवालों के घेरे में यूनिवर्सिटी का वीडियो

LPU प्रशासन ने आरोपों को ‘झूठा’ और ‘मनगढ़ंत अफवाह’ बताया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने उस हॉस्टल के एक कमरे में रहने वाली तीन छात्राओं का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कमरे में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाद में सामने आई रिपोर्टों में इन छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वीडियो में क्या कहना है, यह बताया गया था और उनकी अनुमति के बिना वीडियो रिकॉर्ड या साझा किया गया। इस दावे ने विश्वविद्यालय के संकट-प्रबंधन और छात्रों की सहमति से जुड़े नए सवाल खड़े कर दिए। यह वीडियो भी अपराध हुआ या नहीं, इसका स्वतंत्र प्रमाण नहीं है।