एशियन गेम्स 2026: गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर में जीता सिल्वर, विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का रिकॉर्ड

By
Viplove Kumar
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भारतीय लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीत लिया. जापान में जारी खेलों में यह गुलवीर का दूसरा रजत पदक है.
एशियन गेम्स 2026: गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर में जीता सिल्वर

नई दिल्ली. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय लंबी दूरी के धावकों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. गुलवीर सिंह ने देश के लिए मेडल हासिल कर सबके जश्न मनाने का मौका दिया. उन्होंने सोमवार को पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीत लिया. जापान में जारी खेलों में यह गुलवीर का दूसरा रजत पदक है. उन्होंने 3:36.72 सेकंड के समय के साथ रेस पूरी की और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया.

देशवासियों को गुलवीर से एक और मेडल की उम्मीद थी. उन्होंने देश का मान बढ़ाते हुए दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. होस्ट नेशन जापान के काजुतो इइजावा ने 3:36.XX के समय के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. उनके हमवतन नागिया मोरी ने 3:37.92 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. इस रेस में भारत के दूसरे फाइनलिस्ट यूनुस शाह 3:43.88 के समय के साथ नौवें स्थान पर रहे. गुलवीर ने इससे पहले पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भी सिल्वर मेडल जीता था. इस तरह उन्होंने एशियन गेम्स में अब तक दो रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं.

विथ्या रामराज ने रचा इतिहास

भारत के लिए महिला धावक ने भी एशियन गेम्स में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया. महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में भारत की विथ्या रामराज ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 54.75 सेकंड के अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ दौड़ पूरी की. इसके साथ ही चार दशक से ज्यादा पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया. विथ्या ने दिग्गज भारतीय एथलीट पीटी उषा के 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में बनाए 55.42 सेकंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.


यह एशियन गेम्स में विथ्या का दूसरा पदक है. इससे पहले वह 4×400 मीटर मिक्स्ड रिले में सिल्वर जीत चुकी हैं.यूएई की मरियम करीम ने 54.31 सेकंड का समय लेकर गेम्स रिकॉर्ड बना डाला. उन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.कजाकिस्तान की एडेलिना जेम्स ने 54.58 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता. भारत की अनु राघवन 55.88 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं.