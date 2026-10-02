Punjab News: तरनतारन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, BSF ने दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया

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Amit Upadhyay
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Punjab Border Infiltration Bid Foiled: पंजाब के तरनतारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर BSF ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए दो घुसपैठियों को मार गिराया। शुरुआती जानकारी के अनुसार तीन लोग सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक वापस पाकिस्तान भाग गया।
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पंजाब के तरनतारन सेक्टर में BSF ने दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया।

BSF Action at Punjab Border: पंजाब के तरनतारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। शुक्रवार तड़के राजोके बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) के पास हुई कार्रवाई में दो पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए। जानकारी के मुताबिक तीन लोग पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बावजूद उनकी गतिविधि जारी रहने पर फायरिंग की गई, जिसमें दो लोग मारे गए, जबकि तीसरा व्यक्ति वापस पाकिस्तान की ओर भाग गया।

रात करीब 12:30 बजे हुई घटना

घटना तरनतारन के राजोके इलाके में रात करीब 12:30 बजे हुई। BSF जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे संदिग्ध लोगों की गतिविधि को देखा। करीब तीन लोग सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने संदिग्धों को रुकने और वापस लौटने की चेतावनी दी। इसके बावजूद वे भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF ने फायरिंग की, जिसमें दो संदिग्ध घुसपैठिए मारे गए।

तीसरा वापस पाकिस्तान लौटा

घटनास्थल पर कुल तीन संदिग्ध लोगों की गतिविधि देखी गई थी। फायरिंग के दौरान इनमें से एक व्यक्ति वापस पाकिस्तान की ओर भाग गया। सुरक्षा एजेंसियों ने घटना के बाद सीमा क्षेत्र में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। यह घटना राजोके BOP के आसपास हुई, जो तरनतारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा इलाका है। संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद जवानों ने उन्हें वॉर्निंग दी। चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने पर BSF ने फायरिंग कर दी। दोनों मृतकों को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया है, लेकिन उनकी पहचान से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

बरामदगी को लेकर जानकारी नहीं

घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाए जाने की जानकारी सामने आई है। दोनों मृतकों के पास से क्या सामान बरामद हुआ, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। घटना के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। BSF लगातार सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पंजाब से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ और तस्करी की कोशिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं।