Raghuveer Acharya: कौन थे आचार्य रघुवीर? अंबाला के सरकारी कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर क्यों रखा गया

Who is Raghuveer Acharya: अंबाला कैंट के Government PG College का नाम बदल दिया गया है. आइए जानते हैं कि वो कौन है और कॉलेज का नाम क्यों बदला जा रहा है.

Who is Raghuveer Acharya: हरियाणा सरकार ने अंबाला कैंट स्थित Government Post Graduate College का नाम बदलकर Acharya Raghuveer Government Post Graduate College करने का फैसला लिया है. उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. देशराज बाजवा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय से संबंधित सूचना हाल ही में कॉलेज को प्राप्त हुई है. अब कॉलेज के सभी आधिकारिक संचार में नए नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है.

आचार्य रघुवीर के नाम पर क्यों रखा गया कॉलेज का नाम?

प्राचार्य ने कहा,’शिक्षाविदों और राष्ट्र-निर्माताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए राज्य सरकार की पहल के तहत ये नाम बदला गया है. आचार्य रघुवीर एक जाने-माने शिक्षाविद, भाषाविद् और संस्कृत व भारतीय संस्कृति के विद्वान थे, साथ ही वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक भी थे.’

सरकार का उद्देश्य महान शिक्षाविदों और राष्ट्रनिर्माताओं के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. कॉलेज में जल्द ही नए नाम वाले बोर्ड लगाए जाएंगे. इसके अलावा परिसर में आचार्य रघुवीर की प्रतिमा स्थापित करने की भी योजना है.

कौन थे आचार्य रघुवीर?

आचार्य रघुवीर का जन्म 30 दिसंबर 1902 को रावलपिंडी में हुआ था. वे महान भाषाविद्, कोशकार, शिक्षाविद् और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येता थे. पंजाब विश्वविद्यालय से एमए के बाद उन्होंने लंदन से पीएचडी और हालैंड से डी.लिट. की उपाधि प्राप्त की.

हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास में उनका सबसे बड़ा योगदान पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण को माना जाता है. उन्होंने विज्ञान, प्रशासन, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं में शब्द गढ़े और हिंदी को ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनाने पर जोर दिया.

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति अकादमी की स्थापना कर भारतीय संस्कृति और एशियाई देशों में उसके प्रभाव के अध्ययन तथा संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया.

कॉलेज में भी तेज होगा विकास कार्य

कॉलेज में करीब 5,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. पुराने भवन को पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) द्वारा कंडम घोषित किए जाने के बाद उसे गिराया जा चुका है. अब तीन मंजिला नया भवन और नई चारदीवारी बनाई जानी है. चारदीवारी के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और बजट का इंतजार है.