Ludhiana Crime News : गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला लुधियाना का पॉश एरिया, इस खतरनाक गैंग ने ली वारदात की जिम्मेदार

लुधियाना के पॉश एरिया में एक पिज्जा हट में फायरिंग करने की वारदात सामने आई है। इस वारदात में हालांकि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने की जगह केवल दहशत फैलाने का काम किया गया है।

महज चार सेकेंड में तीन राउंड फायरिंग करके भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : लुधियाना के पॉश एरिया में मंगलवार देर रात फायरिंग की वारदात से दहशत फैल गई। बदमाशों ने इस पूरी वारदात को इतनी तेजी से अंजाम दिया की लोग कुछ सोच भी नहीं सके। बदमाशों ने एक मानी पिज्जा हट पर आकर महज चार सेकेंड में तीन राउंड फायरिंग की। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस ने तुंरत मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इससे पहले पुलिस किसी आरोपी को पकड़ पाती सोशल मीडिया पर खतरनाक गैंग गोपी लाहौरिया ग्रुप के एकाउंट पर वीडियो डालते हुए वारदात की जिम्मेदारी ली है।

भाई रणधीर सिंह नगर में हुई वारदात

जानकारी के अनुसार, शहर के बेहद पॉश और व्यस्त माने जाने वाले भाई रणधीर सिंह नगर स्थित एक पिज्जा आउटलेट में बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने आउटलेट में घुसकर महज 4 सेकंड के भीतर 3 राउंड गोलियां दागीं और मौके से फरार हो गए। इस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वारदात के कुछ ही घंटों बाद ‘गोपी लाहोरिया ग्रुप’ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी भी दी है।

हवा में हथियार लहराते भागे बदमाश

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर अचानक आउटलेट के अंदर दाखिल होते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या संभलने की कोशिश करता, शूटरों ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक तीन गोलियां दाग दीं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और आउटलेट के भीतर चीख-पुकार मच गई। वारदात को 3 से 4 सेकेंड में अंजाम देकर शूटर हवा में हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकले।

गैंग ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में यह लिखा

गोपी लाहोरिया ग्रुप नाम के अकाउंट से की गई पोस्ट में इस फायरिंग की सीधी जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में बेखौफ अंदाज में लिखा गया कि मैं गोपी लाहोरिया… कल रात पिज्जा फ्रॉम मैक्सिको, जे ब्लॉक लुधियाना में फायरिंग हुई, वो हमने करवाई है। इतना ही नहीं, पोस्ट में आगे जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) और फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने का जिक्र करते हुए लिखा गया कि यह सिर्फ एक ‘छोटा सा ट्रेलर’ था। पोस्ट के अंत में जानलेवा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर बात नहीं मानी गई, तो अगली गोली सीधे माथे पर मारी जाएगी।