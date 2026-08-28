वेतन आयोग लागू होने में देरी होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एरियर (बकाया राशि) मिलता है। 8वें वेतन आयोग के मामले में उन्हें 1 जनवरी, 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एरियर उनकी बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) और दूसरी सुविधाओं पर लागू होगा? या फिर एरियर में सैलरी के सिर्फ कुछ ही हिस्से शामिल होंगे?
पिछले वेतन आयोग पर करें गौर
पिछले वेतन आयोगों पर गौर करें, तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आमतौर पर सिर्फ़ अपनी बेसिक पे (मूल वेतन) पर ही एरियर मिलता है। इसमें फिक्स्ड या पॉलिसी-आधारित भत्ते तब तक शामिल नहीं होते, जब तक कि कोई खास घोषणा न की गई हो। इसका मतलब है कि उन्हें DA, HRA, TPTA या दूसरे भत्तों के लिए एरियर नहीं मिलेगा है।
अगर ऐसा होता है, तो 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी से उनकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर वेतन आयोग मई 2027, अगस्त 2027 या दिसंबर 2027 में लागू होता है, तो लेवल 3-6 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है?
इस बारे में विस्तार से जानने से पहले, आइए समझते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एरियर (बकाया राशि) मिलने का क्या सिस्टम है।
महंगाई भत्ता (DA)
महंगाई भत्ता, कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होता है और इसे साल में दो बार रिवाइज किया जाता है। वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने पर भी DA में बदलाव नहीं रुकता। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया, लेकिन DA को जनवरी 2026 में रिवाइज किया गया था और उम्मीद है कि इसमें जल्द ही रिवाइज किया जाएगा। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, सरकार इसे रिवाइज करती रहेगी। इसे हर छह महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बदला जाता है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA का बकाया नहीं मिलता है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
HRA भी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होता है। अभी HRA की दरें बेसिक पे का 10% (Z-कैटेगरी शहर), 20% (Y-कैटेगरी शहर) और 30% (X-कैटेगरी शहर) हैं। इन शहरों के लिए ये दरें पहले क्रमशः 8%, 16% और 24% थीं, लेकिन जनवरी 2024 में DA के 50% तक पहुंचने के बाद इन्हें बढ़ा दिया गया। हर वेतन आयोग में HRA की दरें कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के तौर पर तय की जाती हैं, लेकिन कर्मचारियों को इसके लिए एरियर नहीं मिलता है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA)
यह भी एक तय अलाउंस है, जिसे हर वेतन आयोग में रिवाइज किया जाता है। कर्मचारियों को यह उनके पद और पोस्टिंग वाले शहर के आधार पर मिलता है। 7वें वेतन आयोग में, TPTA की रकम ₹900 से ₹7,200 के बीच है, साथ ही मौजूदा DA रेट भी मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर TPTA ₹1,800 है और DA रेट 58% है, तो कर्मचारी को TPTA के तौर पर ₹2,844 (₹1,800 + ₹1,800 का 58%) मिलेंगे।
8वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा TPTA दरों में बदलाव होने की पूरी संभावना है। लेकिन बढ़ोतरी के बाद भी कर्मचारियों को इसका एरियर नहीं मिलेगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख
8वें वेतन आयोग के काम की शर्तें जब नवंबर 2025 में तय की गई थीं, तो उसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने (लगभग मई 2027) की समय-सीमा दी गई थी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, सरकार को उस रिपोर्ट की समीक्षा करने और उसे लागू करने में तीन से छह महीने और लग सकते हैं। अगर वेतन आयोग 18 महीने की समय-सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो सरकार उस रिपोर्ट को जल्दी लागू कर सकती है।
लेवल 3-6 के कर्मचारियों के एरियर पर देरी का असर?
एक बार जब सरकार 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देगी, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इससे HRA में भी अपने-आप बढ़ोतरी होगी और TPTA दरें भी बदल जाएंगी।
अनुमान
इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाएंगे कि अगर 8वां वेतन आयोग मई 2027, अगस्त 2027 या दिसंबर 2027 में लागू होता है, तो लेवल 3-6 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है। इन स्थितियों में, उन्हें क्रमशः 17 महीने, 20 महीने और 24 महीने के एरियर का नुकसान होगा। कैलकुलेशन के लिए हमारी मान्यताएं इस प्रकार हैं:
- बेसिक पे- 7वें वेतन आयोग के अनुसार
- HRA रेट – बेसिक पे का 24% (X शहरों के लिए)
- TPTA = फिक्स्ड रेट (7वें वेतन आयोग के अनुसार) + DA, यह मानते हुए कि DA 2027 की शुरुआत में 62% और 2027 की दूसरी छमाही में 64% तक पहुंच जाएगा।
- 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर = 2.1 (अनुमानित)
- HRA, TPTA @ 2.1 फिटमेंट फैक्टर = 2.1 x मौजूदा दरें
लेवल 3 के कर्मियों के लिए एरियर का नुकसान
फिटमेंट फैक्टर 2.1x
बेसिक सैलरी ₹ 21,700 ₹ 45,570
HRA (बेसिक का 24%) ₹ 5,208 ₹ 10,937
TPTA (62% DA पर) ₹ 5,832 ₹ 12,247
HRA+TPTA ₹ 11,040 ₹ 23,184
मई 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 1,87,680
अगस्त 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 2,20,800
अगर दिसंबर 2027 में 8th CPC लागू होता है तो नुकसान ₹ 2,66,688
लेवल 4 के कर्मियों के लिए एरियर का नुकसान
फिटमेंट फ़ैक्टर 2.1x
बेसिक सैलरी ₹ 25,500 ₹ 53,550
HRA (बेसिक का 24%) ₹ 6,120 ₹ 12,852
TPTA (62% DA पर) ₹ 5,832 ₹ 12,247
HRA+TPTA ₹ 11,952 ₹ 25,099
मई 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 2,03,184
अगस्त 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 2,39,040
दिसंबर 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 2,88,576
लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए एरियर का नुकसान
फिटमेंट फैक्टर 2.1x
बेसिक सैलरी ₹ 29,200 ₹ 61,320
HRA (बेसिक का 24%) ₹ 7,008 ₹ 14,717
TPTA (62% DA पर) ₹ 5,832 ₹ 12,247
HRA+TPTA ₹ 12,840 ₹ 26,964
मई 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 2,18,280
अगस्त 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 2,56,800
दिसंबर 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होने वाला नुकसान ₹ 3,09,888
लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए एरियर का नुकसान
फिटमेंट फैक्टर 2.1x
बेसिक सैलरी ₹ 35,400 ₹ 74,340
HRA (बेसिक का 24%) ₹ 8,496 ₹ 17,842
TPTA (62% DA पर) ₹ 5,832 ₹ 12,247
HRA+TPTA ₹ 14,328 ₹ 30,089
अगर मई 2027 में 8th CPC लागू होता है तो नुकसान ₹ 2,43,576
अगर अगस्त 2027 में 8th CPC लागू होता है तो नुकसान ₹ 2,86,560
अगर दिसंबर 2027 में 8th CPC लागू होता है तो नुकसान ₹ 3,45,600
हालांकि, ये सिर्फ अनुमान हैं, क्योंकि असली हिसाब-किताब तभी पता चलेगा जब 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर फैसला करेगा और HRA और TPTA की नई दरें घोषित करेगा।