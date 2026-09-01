Himachal News: हमीरपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, महिला ने जूनियर इंजीनियर को मारा थप्पड़

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला ने विद्युत बोर्ड के जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद जूनियर इंजीनियर ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला ने विद्युत बोर्ड के जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद जूनियर इंजीनियर ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर जिले के उझाण गांव में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद यह घटना घटी।

मीटर लगाने के दौरान बवाल

उझाण गांव के डिडवी टिक्कर में विद्युत बोर्ड के लंबलू सेक्शन के जूनियर इंजीनियर सनी चंदेल कर्मचारियों के साथ स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे थे। इस दौरान सरवन, प्रकाशो देवी सहित कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बहसबाजी करने लगे। आरोप है कि इस दौरान कर्मचारियों के साथ बदतमीजी, गाली-गलौच और धमकी दी गई।

महिला पर थप्पड़ मारने का आरोप

जूनियर इंजीनियर सनी चंदेल ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान प्रकाशो देवी ने उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें थप्पड़ मारे।

घटना की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।