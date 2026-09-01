हार्दिक पंड्या पर बड़ा अपडेट, मुंबई इंडियंस में रहेंगे पर रखी गई बड़ी शर्त, रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी के रूप में बने रह सकते हैं. उनको कप्तानी छोड़नी पड़ सकती है. टीम मैनेजमेंट किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपने पर विचार कर रही है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या लगातार खबरों में बने हुए हैं. उनकी चोट और फिटनेस को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है. इस बात उनके और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2027 को लेकर चल रही चर्चाओं ने नया मोड़ आया है. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रेड की अटकलों के बीच मुंबई इंडियंस उन्हें अपने साथ बनाए रखने के पक्ष में है. शर्त ये है कि वो अब कप्तान की भूमिका में नहीं बल्कि खिलाड़ी के तौर पर खेलते नजर आ सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी के रूप में बने रह सकते हैं. उनको कप्तानी छोड़नी पड़ सकती है. टीम मैनेजमेंट किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपने पर विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि ऑलराउंडर को लेकर दूसरी टीमों ने दिलचस्पी तो दिखाई लेकिन फिलहाल ट्रेड पर सहमति नहीं बन पाई है. पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस हार्दिक को टीम में रखना चाहती है. उनके प्रदर्शन को लेकर टीम आश्वस्त है लेकिन अब वो शायद कप्तानी करते नजर ना आएं. इस महीने के आखिर या अगले महीने तक इसको लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है.

टीम इंडिया में वापसी पर भी संशय

ऐस कह सकते हैं कि इस समय हार्दिक के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से पहले उनके दोबारा से चोटिल होने की खबर है. बताया जा रहा है कि सीरीज में खेलने को लेकर संशय है. भारतीय टीम में वापसी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. उनको बल्लेबाजी करने में कोई परेशानी नहीं लेकिन पैर में आई नई परेशानी ने रिकवरी को प्रभावित किया है. इस वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उनकी उपलब्धता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

मार्च में खेला था आखिरी मैच

हार्दिक पंड्या ने मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में आखिरी बार भारत के लिए कोई मैच खेला था. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वो किसी भी इंटरनेशनल मैच में खेलने नहीं उतरे. टीम इंडिया ने इस मैच को 96 रन से जीतकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.