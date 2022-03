May be transferred in special circumstances: अब विशेष परिस्थिति में हो सकेंगे तबादले, सरकार ने जारी किए ताजा आदेश

सामान्य तबादलों पर लगी रोक रहेगी जारी

आज समाज डिजिटल, शिमला:

May be transferred in special circumstances: हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक के बीच विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ने के बाद राज्य सरकार ने जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी पूरी करने के साथ-साथ कुछ अन्य कारणों से खाली हुए पदों को भरने के लिए यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 में तबादलों पर पाबंदी लगाई थी। कर्मचारियों, अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की सामान्य आवागमन कोरोना काल में सीमित कर दी गई थी।

सरकार ने विशेष परिस्थितियों में तबादले करने का फैसला लिया

अब प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बुधवार को राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व उपायुक्तों को विशेष परिस्थितियों में तबादले करने बारे पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में कोरोना अनलॉक अवधि में हालात का विश्लेषण करने के बाद सरकार ने विशेष परिस्थितियों में तबादले करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी।

दुर्गम व दूरदराज के कठिन क्षेत्रों में खाली पदों पर तबादले किए जा सकेंगे

मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि जनजातीय, दुर्गम व दूरदराज के कठिन क्षेत्रों में खाली पदों पर तबादले किए जा सकेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व पदोन्नति के साथ-साथ नए पदों के सृजन के बाद इन्हें भरने के मद्देनजर भी कर्मियों के तबादले होंगे। किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, विजिलेंस अथवा किसी अन्य मामले की जांच की स्थिति के साथ साथ प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना की स्थिति में भी कर्मियों के तबादले किए जा सकेंगे।