Himachal Rain: हिमाचल में बारिश का कहर, 87 सड़कें बंद, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा

Himachal Pradesh Weather News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण राज्य में 87 सड़कें अभी भी बंद हैं। सबसे ज्यादा सड़कें कुल्लू और मंडी जिलों में प्रभावित हुई हैं। बारिश से बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। 18 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का खतरा भी जताया गया है।
कुल्लू में सबसे ज्यादा 33 सड़कें बंद
स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार हिमाचल में बारिश और भूस्खलन के कारण कुल 87 सड़कें बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 33 सड़कें कुल्लू जिले में बंद हैं। इसके बाद मंडी में 27, शिमला में 9, कांगड़ा में 6, ऊना में 4, सिरमौर में 4, चंबा में 3 और लाहौल-स्पीति में 1 सड़क बंद है। सड़कें बंद होने से कई इलाकों में लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो सकता है। ऐसे में लोगों को प्रशासन की ओर से जारी सड़क और यात्रा संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।
बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित
लगातार बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। राज्य में चार बिजली ट्रांसफॉर्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें दो ट्रांसफॉर्मर शिमला और दो कुल्लू में प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा शिमला में आठ पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। इससे कुछ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। संबंधित विभाग प्रभावित सेवाओं को बहाल करने में जुटे हुए हैं।
18 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 अगस्त के लिए हिमाचल के चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में बारिश के साथ भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका भी जताई है। पहाड़ी ढलानों, नालों और नदी-किनारे के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऑरेंज अलर्ट वाले चार जिलों के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शिमला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर और चंबा में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में भी स्थानीय स्तर पर जलभराव, सड़क पर मलबा गिरने और पेड़ों के गिरने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
23 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश
राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। फिलहाल हिमाचल में सबसे ज्यादा असर कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा और अन्य पहाड़ी जिलों में देखने को मिल रहा है। 18 अगस्त को चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट और छह जिलों में येलो अलर्ट के बीच प्रशासन और बचाव एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के ताजा अपडेट के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।