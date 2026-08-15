हिमाचल सरकार का बड़ा तोहफा, 1.80 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 1,500 की मासिक सहायता

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Sudhanshu Chouhan
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हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर करीब 1.80 लाख परिवारों को अब 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलेगी।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर करीब 1.80 लाख परिवारों को अब 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए, सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी योजना के तहत गरीब परिवारों की करीब 2.50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

पहचान का सर्वेक्षण पूरा

योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र परिवारों की पहचान का सर्वेक्षण लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रदेश की सरकार इस सुविधा को अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत लागू करने जा रही है। इसी योजना के तहत गरीब परिवारों की करीब 2.50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

एक योजना के दो फायदे

सरकार का मानना है कि विभिन्न विभागों के जरिए योजनाएं संचालित करने के बजाय पात्र परिवारों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाए। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को व्यापक स्वरूप दिया गया है। योजना के तहत चयनित परिवारों को बिजली बिल में राहत के साथ-साथ महिला मुखिया या पात्र महिला सदस्य के बैंक खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
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1.80 लाख परिवारों को मदद

ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर पर किए सर्वे के जरिए उन परिवारों की पहचान की है जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं। सर्वे के दौरान आय, सामाजिक स्थिति, आवासीय परिस्थितियों और अन्य मानकों के आधार पर पात्रता तय की गई है। करीब 1.80 लाख परिवार ऐसे पाए गए हैं जो योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लाभ के पात्र हो सकते हैं। सरकार अब अंतिम सत्यापन और डाटा एकीकरण की प्रक्रिया में जुटी है।

हर माह 1,500 की सहायता

योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता प्रदान करना है। शुरुआती आकलन के अनुसार करीब 2.35 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, घरेलू खर्चों में सहायता मिलेगी।