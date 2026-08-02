Himachal News: सीएम सुक्खू ने चंबा को दी करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को चंबा जिले को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

200 बेड अस्पताल सहित कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

Himachal News, (आज समाज), चंबा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को चंबा विधानसभा क्षेत्र को 333.25 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन का लोकार्पण किया।

इस भवन में आवासीय परिसर एवं छात्रावास सुविधाएं भी शामिल हैं। इस परियोजना के साकार होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। अस्पताल में ब्लॉक-ए, बी तथा सी के माध्यम से रोगी उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा की समग्र सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

अस्पताल में ये सुविधाएं मिलेंगी

इस अस्पताल में आठ प्रमुख विशेषज्ञ जिनमें मेडिसिन, शिशु रोग, मनोरोग, चेस्ट एवं क्षय रोग (टीबी), शल्य चिकित्सा, ईएनटी, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा दंत चिकित्सा की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में आधुनिक आपातकालीन सेवाएं, रेडियोलॉजी विभाग, अत्याधुनिक आॅपरेशन थिएटर परिसर सहित 200 इनडोर बिस्तरों के माध्यम से अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मनोरोग, गाइनोकोलॉजी विभाग तथा त्वचा रोग विभागों की सेवाएं मरीजों को मिलनी प्रारंभ हो गई हैं।

सड़क और पुल परियोजनाओं का लोकार्पण किया

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख सड़कों के उन्नयन और एक महत्वपूर्ण पुल का भी लोकार्पण किया। इनमें शाहपुर-सिहुंता-चुवाड़ी-चंबा सड़क, परेल-कोहलड़ी सड़क, परेल मार्ग-चंबा-बनीखेत सड़क, लुड्डू-घरमाड़ी सड़क, सराहन-रान सड़क, और भनेरा-देवीदेहरा-रठियार-मनकोट सड़क शामिल हैं। रावी नदी पर बने करियां-भरियां-कोठी सड़क पर बॉक्स गर्डर पुल का लोकार्पण भी किया गया, जो क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगा।

विभिन्न गांवों के संपर्क मार्गों और पार्किंग का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने भगत में 25 करोड़ रुपए की बहुमंजिला वाहन पार्किंग (चरण-1) का शिलान्यास किया। इसके साथ ही, द्रबला, सनोथा, साच-फतेहपुर, नाणु, द्रडा सेरू, घरग्राम, घतरेड़, छांजून, रुंडेगा, बसोधन और मानकोट सहित कई गांवों के संपर्क मार्गों के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

औषधि भंडार और टीकाकरण भंडार की आधारशिला

सरोल स्थित कुष्ठ अस्पताल परिसर में जिला औषधि भंडार एवं टीकाकरण भंडार की आधारशिला भी रखी गई। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में सहायक होगी।