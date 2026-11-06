Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today: हिमाचल में सोना-चांदी खरीदने का प्लान? चेक करें आज के ताजा रेट्स!

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव पिछले दिन के स्तर पर ही बने हुए हैं. चांदी की कीमत में भी स्थिरता देखने को मिली है.

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 6 November 2026: देशभर में त्योहारों पर लोग सोना और चांदी खरीदने की प्लानिंग करके बैठे हैं. धनतेरस पर तो हिन्दू धर्म में खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर घर लाने की परंपरा है. अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 की अपडेट देख लें. सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और घर में शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए खरीदारी करने वाले है. सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव पिछले दिन के स्तर पर ही बने हुए हैं. चांदी की कीमत में भी स्थिरता देखने को मिली है.

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गुरुवार को भी इसका भाव इतना ही था. यानी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,47,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. पिछले दिन भी इसकी कीमत 1,47,050 रुपये थी.

आज के सोने के भाव:

सोने की शुद्धता आज का भाव (10 ग्राम) कल का भाव (10 ग्राम) बदलाव 22 कैरेट ₹1,40,050 ₹1,40,050 ₹0 24 कैरेट ₹1,47,050 ₹1,47,050 ₹0

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव

सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है. शुक्रवार को चांदी का भाव 2,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. गुरुवार को भी इसकी कीमत इतनी ही थी.

चांदी के आज के भाव:

10 ग्राम चांदी: ₹2,700

100 ग्राम चांदी: ₹27,000

1 किलोग्राम चांदी: ₹2,70,000

सोना-चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोने के आभूषण खरीदते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच जरूर करें. इसके अलावा ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज और 3 प्रतिशत GST अलग से जुड़ सकता है. चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता और वजन की जांच करें। खरीदारी के बाद पक्का बिल जरूर लें.