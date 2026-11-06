Punjab Gold Silver Rate Today: पंजाब में सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, जानें 24K, 22K और चांदी के ताजा भाव

पंजाब में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सोने और चांदी दोनों के भाव में जोरदार उछाल आया है.

Punjab Gold Silver Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर आप भी अगर सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. पंजाब में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सोने और चांदी दोनों के भाव में जोरदार उछाल आया है. 24 कैरेट सोना एक दिन में 3,220 रुपये महंगा होकर 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमत में 10,200 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

त्योहार पर अपने घर सोने चांदी के गहने खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ताजा रेट जरूर देख लें. कीमती धातुओं के दाम बढ़ने से शादी-ब्याह और त्योहारों के लिए खरीदारी करने वाले लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. घर पर सोना लाना धनतेरस पर शुभ माना जाता है. हालांकि आपको त्योहार पर सोना खरीदना थोड़ा महंगा पड़ने वाला है.

पंजाब में आज सोने का भाव

पंजाब में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इससे पहले गुरुवार, 5 नवंबर को इसका भाव 1,42,960 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोना 3,220 रुपये महंगा हो गया है. सोने की कीमतों में आई इस तेजी से खरीदारों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है. आपको बता दें कि आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है.

पंजाब में आज चांदी का भाव

पंजाब में चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है. शुक्रवार को चांदी का भाव बढ़कर 2,22,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. इससे पहले 5 नवंबर को चांदी की कीमत 2,11,900 रुपये प्रति किलोग्राम थी. इस हिसाब से एक दिन में चांदी 10,200 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है.

आज के भाव के अनुसार:

1 किलोग्राम चांदी: 2,22,100 रुपये

100 ग्राम चांदी: 22,210 रुपये

10 ग्राम चांदी: 2,221 रुपये

सोना-चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच जरूर करें.

सोने की शुद्धता जांचने के लिए BIS हॉलमार्क देखें.

ज्वेलरी पर दिया गया HUID नंबर जरूर चेक करें.

सोने के आभूषण आमतौर पर 22 और 18 कैरेट में बनाए जाते हैं.

ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज और GST अलग से जुड़ सकते हैं.

खरीदारी के समय पक्का बिल जरूर लें.