40 मिनट एक ही जगह खड़ा रहा डिलीवरी राइडर, ग्राहक ने बाहर जाकर देखा तो रह गया दंग

Zomato News: गुरुग्राम में जोमैटो से ऑर्डर किया खाना 40 मिनट तक नहीं पहुंचा. ट्रैक करने पर ऋषभ कौशिक ने पाया कि डिलीवरी राइडर ने खाना दो लोगों को 100 रुपये में बेच दिया था.

Zomato News: गुरुग्राम में जोमैटो से खाना ऑर्डर करने वाले एक शख्स के साथ ऐसा वाकया सामने आया, जिसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऑर्डर का इंतजार कर रहे ऋषभ कौशिक ने जब डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन ट्रैक की, तो मामला कुछ ऐसा निकला कि उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

40 मिनट तक एक ही जगह दिखी डिलीवरी लोकेशन

ऋषभ ने X पर बताया कि उन्होंने रविवार रात 10:58 बजे खड़क सिंह दा ढाबा से जोमैटो के जरिए खाना ऑर्डर किया था. काफी समय बीतने के बाद भी खाना उनके घर नहीं पहुंचा, जबकि ऐप पर डिलीवरी पार्टनर उनके आसपास ही दिखाई दे रहा था.

इसके बाद ऋषभ ने ऑर्डर ट्रैकर खोला. उन्होंने देखा कि डिलीवरी एजेंट की लोकेशन करीब 40 मिनट से एक ही जगह पर स्थिर थी. स्थिति समझने के लिए उन्होंने खुद घर से बाहर निकलकर देरी की वजह पता करने का फैसला किया.

100 रुपये में दो लोगों को बेच दिया खाना

ऋषभ के मुताबिक, जब उन्होंने मौके पर जाकर जानकारी ली तो पता चला कि डिलीवरी राइडर ने उनका खाना दो लोगों को 100 रुपये में बेच दिया था. इस घटना से हैरान ऋषभ ने उन लोगों की तस्वीरें खींच लीं और बाद में उन्हें X पर शेयर किया. तस्वीरों में आधा खाया हुआ खाना और पैकेट नजर आ रहे थे.

उन्होंने ऑर्डर ट्रैकर के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए, जिनमें डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन एक ही स्थान पर दिखाई दे रही थी. हैरानी की बात यह थी कि ऋषभ को खाना मिला ही नहीं, इसके बावजूद ऐप पर ऑर्डर की डिलीवरी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी.

दीपिंदर गोयल पर कसा तंज

केस को लेकर ऋषभ ने जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल पर भी तंज कसा. उन्होंने लिखा, “डिलीवरी पार्टनर का आइकन 40 मिनट से एक ही स्थान पर खड़ा है. @दीपगोयल, यह अब फूड डिलीवरी नहीं है. यह एक पूर्ण खाद्य-साझाकरण अर्थव्यवस्था है.”

इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने देर रात होने वाली फूड डिलीवरी को लेकर अपने अनुभव शेयर किए. कुछ लोगों ने संभावित परेशानी से बचने के लिए देर रात ऑर्डर करते समय कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनने की सलाह दी.

पहले दी गई जानकारी में किया गया सुधार

गौरतलब है कि खबर के शुरुआती संस्करण में गलती से यह बताया गया था कि डिलीवरी राइडर ने खाना खा लिया था. ऋषभ कौशिक के स्पष्टीकरण के अनुसार, खाना राइडर ने नहीं खाया था, बल्कि दो लोगों को 100 रुपये में बेच दिया गया था. इस गलती पर खेद व्यक्त किया गया है.