सगे भाई बाइक चोरी के बाद करते थे स्नैचिंग Used To Snatch After Stealing Bike

Used To Snatch After Stealing Bike

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:

Used To Snatch After Stealing Bike : दो सगे भाई लंबे समय से जिले में स्नेचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, अब सीआईए वन की टीम ने आरोपियों को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई है।

READ ALSO : राष्ट्रीय कुडो में डीपीएस के सिद्धार्थ को गोल्ड : Gold Medal In Kudo Competition

स्नेचिंग और चोरी के 25 मामले दर्ज

दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें रिमांड पर लिया है। आरोपियों के खिलाफ करीब 25 मामले स्नेचिंग व चोरी के दर्ज है जो कोर्ट में विचाराधीन है। इंचार्ज राकेश मटोरिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि बस स्टैंड चौक पर दो आरोपी वारदात की फिराक में बाइक पर घूम रहे हैं।

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई

गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर प्रमोद वालिया रामकुमार रोशन लाल एएसआई जयपाल मराठा हेड कॉन्स्टेबल कृष्ण विनोद रणधीर विमल की टीम अनशन किया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे दुर्गा जी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जिनकी पहचान ससौली निवासी इमरान व साहिल के नाम से हुई। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं। लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने तीन वारदातें करना कबूल किया है। दोनों औरों के खिलाफ करीब 25 मामले दर्ज है जो कोर्ट में विचाराधीन है। एक आरोपी जनवरी माह में बाहर आया और आते ही फिर से अपने भाई के साथ मिलकर वारदाते करनी शुरू कर दी।

तीन वारदातें सुलझी

इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों ने 14 फरवरी को मॉडल टाउन में पैदल जा रही एक महिला टीचर के साथ स्नेचिंग की। दोनों बाइक पर सवार होकर आए और उसका पर्स छीन कर फरार हो गए। इसके अलावा 11 फरवरी को उन्होंने रादौर बस स्टैंड से बाइक चोरी की और 14 फरवरी को ही जगाधरी सिविल हॉस्पिटल से बाइक चोरी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Used To Snatch After Stealing Bike

READ ALSO : डा. मनमोहन का भाजपा पर निशाना, इनका- राष्ट्रवाद फूट डालो, राज करो पर आधारित : Dr. Manmohan’s Target On BJP

READ ALSO : बिना रजिस्ट्रेशन सेफ्टी टैंक वालों पर होगी कार्रवाई, जब्त होगा वाहन होगा, 20 हजार जुमार्ना Without Registration Safety Tank

Connect With Us : TwitterFacebook