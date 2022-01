Govt Trying to Provide Water of Farmers of Haryana: हरियाणा के किसानों को पानी देने के लिए प्रयासरत सरकार

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

Govt Trying to Provide Water of Farmers of Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नें आदिबद्री क्षेत्र में लगभग 341 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाने वाले डैम व बैराज को लेकर अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ सरस्वती उद्गम स्थल, रामपुर गेंदा व सोमनदी के स्थलों का दौरा भी किया। उन्होंने बताया कि रामपुर हेडियान, रामपुर कम्बोयान व छलौर की ग्रांम पंचायतों की जमीन पर जलाशय बनाया जाएगा।

आदिबद्री की प्राचीन धरोहर को संजोने का कार्य कर रही सरकार Govt Trying to Provide Water of Farmers of Haryana

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार हरियाणा के किसानों को पानी देने के लिए प्रयासरत है, इसके चलते हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने आदिबद्री क्षेत्र की प्राचीन धरोहर को संजोए रखने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना जल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

21 जनवरी 2022 को एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे हिमाचल व हरियाणा के मुख्यमंत्री Govt Trying to Provide Water of Farmers of Haryana

सरस्वती हैरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने बताया कि हिमाचल व हरियाणा प्रदेश की सरकारों के द्वारा आदिबद्री में डैम के निर्माण को लेकर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आगामी 21 जनवरी 2022 को एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इस डैम के बनने से यहां के लोगों को पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा।

मौके पर यह लोग रहे मौजूद Govt Trying to Provide Water of Farmers of Haryana

इस अवसर पर शिक्षा व वन मंत्री कंवर पाल, अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोडा, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रोजी मलिक आनंद, भाजपा नेता बंतो कटारिया, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सपरा, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, सिंचाई विभाग के एचओडी बिरेन्द्र सिंह, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नितिन भट्टद्द, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता जसबीर सिंह, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, विपिन सिंगला व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

