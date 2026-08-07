Yamunanagar Road Accident : नरवाना के दो युवकों को यमुनानगर में ट्रक ने कुचला, मौत, कांवड़ लेकर लौट रहे थे दोनों युवक

हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे नरवाना के दो युवकों को यमुनानगर में एक ट्रक चालक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृृतकों में एक युवक की चार माह पहले शादी हुई थी जबकि दूसरा अभी अविवाहित था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक की शादी चार माह पहले हुई, एक था अविवाहित

Yamunanagar Road Accident (आज समाज), यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में रात करीब 12 बजे हुए दर्दनाक हादसे में कांवड़ लेकर सड़क पर चल रहे दो युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवकों का संबंध जींद के नरवाना से था। कुछ दिन पहले दोनों युवक हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए निकले थे।

वे कांवड़ लेकर वापस अपने गांव लौट रहे थे कि यमुनानगर में उनके साथ यह हादसा हो गया। मृतक युवकों की पहचान सचिन (पुत्र शमशेर) और काला (पुत्र नरेश) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सचिन घर का इकलौता पुत्र था और उसकी शादी अप्रैल 2026 में हुई थी। वहीं इस हादसे में जान गवाने वाला दूसरा युवक अभी अविवाहित है। हादसे की सूचना मिलते ही नरवाना के मोर पत्ती क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

आज परिजनों को सौंपे जाएंगे दोनों शव

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे की सूचना दोनों युवकों के परिजनों को दे दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करते हुए दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर सिविल अस्पताल पहुंचा दिए हैं। जैसे ही दोनों युवकों के परिजन अस्पताल पहुंचेंगे दोनों के शव उनके हवाले कर दिए जाएंगे।

पुलिस ने जारी की हुई है एडवाइजरी

कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में एडवाइजरी जारी की हुई है। जगह-जगह पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही कांवड़ियों को भी यह दिशा-निर्देश दिए हुए हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें। कांवड़ लेकर चलते हुए सड़क किनारे बनाई सफेद पट्टी के नीचे चलें। इसके साथ ही रात, बारिश और अंधेरे में यात्रा करने से बचें ताकि इस तरह के हादसे न हों और न ही कोई जनहानि हो।