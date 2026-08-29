Haryana News: हरियाणा के 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को झटका, BAMS की 100 सीटों की अनुमति रोकी गई

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Amit Upadhyay
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Haryana BAMS Admission 2026: हरियाणा के तीन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में BAMS की सीटों पर रोक लगा दी गई है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) की अनुमति के बिना किसी संस्थान में निर्धारित सीटों पर BAMS दाखिला नहीं हो सकता।
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हरियाणा के 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को NCISM से बड़ा झटका लगा है।

Haryana Ayurvedic Colleges News: हरियाणा में आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए BAMS सीटों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य के 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में 100-100 बीएएमएस सीटों की अनुमति रोके जाने की बात सामने आई है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) के निरीक्षण में इन कॉलेजों में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं मिला, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इस लिस्ट में नारनौल के पटिकरा स्थित बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल भी शामिल है। NCISM द्वारा जारी नई सूची में कॉलेज को बीएएमएस पाठ्यक्रम की 100 सीटों के लिए वार्षिक अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

3 आयुर्वेदिक कॉलेजों को झटका

नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) की 2026-27 सत्र के लिए जारी सूची में हरियाणा के तीन आयुर्वेदिक संस्थानों को वार्षिक अनुमति नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। इनमें बाबा खेतानाथ कॉलेज के अलावा श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत और बीडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस, झज्जर शामिल हैं।

एनसीआईएसएम के रिकॉर्ड के अनुसार श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट को बीएएमएस की 100 सीटों के साथ संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं, बीडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस, झज्जर की 100 बीएएमएस सीटों के लिए भी वार्षिक अनुमति रोक दी गई है। देशभर की बात करें तो एनसीआईएसएम की सूची में अलग-अलग राज्यों के कुल 19 आयुर्वेदिक कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वार्षिक अनुमति नहीं दिए जाने वाले संस्थानों में शामिल किया गया है। इस सूची में हरियाणा के ये तीन संस्थान भी दर्ज हैं।

निरीक्षण के बाद सामने आई कमियां

बाबा खेतानाथ कॉलेज के संबंध में एनसीआईएसएम के रिकॉर्ड के मुताबिक संस्थान का निरीक्षण 22 और 23 मई 2026 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक व्यवस्थाओं और नियामकीय मानकों के अनुपालन का आकलन किया गया। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाए जाने की बात सामने आई। इसके आधार पर एनसीआईएसएम ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वार्षिक अनुमति नहीं देने का फैसला लिया। वार्षिक अनुमति नहीं मिलने का सबसे सीधा असर नए सत्र में होने वाले दाखिलों पर पड़ सकता है। ऐसे में बीएएमएस में प्रवेश की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए संबंधित कॉलेज की मौजूदा अनुमति और आधिकारिक काउंसलिंग सूची की स्थिति देखना महत्वपूर्ण होगा।