Haryana CM News : हरियाणा की गौशालाओं की जल्द बदलेगी तस्वीर, सीएम सैनी ने लिया बड़ा फैसला

By
Harpreet Singh
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हरियाणा में चल रही गौशालाआें की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में निर्णय लिया गया कि राज्य की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी।
Haryana CM News : हरियाणा की गौशालाओं की जल्द बदलेगी तस्वीर, सीएम सैनी ने लिया बड़ा फैसला
Haryana CM News : हरियाणा की गौशालाओं की जल्द बदलेगी तस्वीर, सीएम सैनी ने लिया बड़ा फैसला

पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा करवाई जाएंगी उपलब्ध

Haryana CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की गौशालाओं को अत्याधुनिक और साधन सपन्न बनाने की घोषणा करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी कड़ी में राज्य की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ में हाईपावर्ड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहे।

इन गौशालाओं को मिलेगा ई-रिक्शा

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना अनुसार एक हजार तक पशु रखने वाली गौशालाओं को एक तथा इससे अधिक गायों को रखने वाली गौशालाओं को दो ई-रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी। बैठक में 10.25 करोड़ रुपए की लागत से ई रिक्शा खरीद को अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश की कुल 770 गौशालाओं में से 553 गौशालाओं में एक हजार से कम पशु, 79 गौशालाओं में दो हजार तक, 20 गौशालाओें में तीन हजार तक, 8 गौशालाओं में चार हजार तथा एक गौशाला में 5 हजार व एक गौशाला में 6 हजार तक पशुधन है।

कैथल में सीवरेज पर खर्च होंगे 12.87 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने कैथल शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 12.87 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन डालने के कार्य को मंजूरी प्रदान की। इससे शहर की अधिकांश आबादी में सीवरेज व्यवस्था शुरू हो जाएगी जो आगामी 2042 तक की जनसंख्या को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके अलावा खेदड़ में वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने एवं आरसीसी टैंक का निर्माण करने की भी मंजूरी दी गई। इस कार्य पर लगभग 27.70 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद मैट्रोपोलियन विकास प्राधिकरण में 10 एमएलडी क्षमता के 5 रैनीवैल टयूबवैल लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। गांव मंझावली, मोठूका के आसपास यमुना नदी के जलभराव वाले क्षेत्रों में लगभग 164.75 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाने वाले रेनीवैल टयूबवैल से पेयजल हेतु टेस्टिंग की जाएगी।

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