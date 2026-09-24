Haryana News: सिरसा में भीषण सड़क हादसा, ट्रॉली को ट्रक ने ठोका, 3 लोगों की मौत

हरियाणा के सिरसा से एक भीषण हादसे की खबर आई है। मलेका गांव के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में मजदूरों से भरी ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

Haryana News: हरियाणा के सिरसा से एक भीषण हादसे की खबर आई है। मलेका गांव के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में मजदूरों से भरी ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे में करीब 30 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है।

रेफर किए गए गंभीर मरीज

इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सिरसा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्य अस्पतालों में रेफर किए जाने की संभावना है।

दुर्घटना के बाद लगा जाम

हादसे में ट्रॉली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मलेका रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

मृतकों, घायलों की पहचान जारी

पुलिस और प्रशासन की ओर से मृतकों तथा घायलों की पहचान की जा रही है। हादसे की विस्तृत जानकारी और ट्रक चालक के संबंध में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है।