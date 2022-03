संजीव कौशिक, रोहतक:

Should Be Made Aware About Importance Of Oral Health: Bhagwat Dayal : हमारी हंसी मौखिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है। मौखिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक और भावनात्मकता के लिए बहुत जरूरी है। आज का दिन लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हमें प्रतिदिन लोगों को मौखिक स्वास्थ्य की महत्वता के बारे में जागरूक करना होगा। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. अनिता सक्सेना का। वे मंगलवार को डेंटल कालेज में मनाए गए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं।

अध्यापकों और विद्यार्थियों को रिसर्च की जरूरत बताई

डॉ. अनीता सक्सेना ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए डॉ. अनीता सक्सेना ने कहा कि अधिकतर ग्रामीण एवं पिछड़े हुए इलाकों में आज भी लोग ब्रश का प्रयोग नहीं करते, ऐसे में हमारे अध्यापकों व विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में रिसर्च करनी चाहिए कि हमारे दांतों के लिए क्या बेहतर है।

प्राचार्य डॉ. संजय तिवारी ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पब्लिक हेल्थ डेंटिसटरी विभागाध्यक्ष डॉ. मंजूनाथ व उनकी टीम बधाई की पात्र है।

कालेज और फैकल्टी पर जताया गर्व

उन्होंने कहा कि उन्हें उनके कालेज की फैकल्टी पर गर्व है, जो एमडीएस के टॉपर विद्यार्थी यहां दाखिला लेना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कालेज की टीम किसी भी राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। डॉ. तिवारी ने कहा कि वें कुलपति डॉ. अनिता सक्सेना व कुलसचिव डॉ. एच.के. अग्रवाल का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने गत दिवस डेंटल कालेज में रिसर्च के लिए 3 लाख रूपए पास किए हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित नेशनल ओरल हैल्थ प्रोग्राम की कंसलटेंट डॉ. अंकिता पिपलानी ने कहा कि वें इसी कालेज के पढी हुई हैं।

सरकार की ओर से ऐप और वेबसाइट

इस कालेज ने ही उन्हें इस काबिल बनाया है कि आज वें देश की सेवा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इदंतसेवा वेबसाइट व ऐप चलाया जा रहा है, जहां दांतों के इलाज से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

डॉ. मंजूनाथ ने कहा कि हर वर्ष 20 मार्च को विश्व ओरल हैल्थ दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके और वें अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें। उन्होंने बताया कि इस दिवस की थीम बी प्राउड आॅफ यूवर माउथ फॉर यूवर फैपीनेस एंड वैल बिंग रखी गई है।

प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई

डॉ. मंजूनाथ ने बताया कि आज लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, व्याख्यान, डिबेट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि लोग समय पर बिमारी को पहचान कर उसका इलाज करवा सकें। डॉ. विपुल यादव ने बताया कि ओरल डिसीज क्या होती है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर डॉ. शिखा तिवारी, डॉ. रितू नामदेव, डॉ. अनिता, डॉ. आदर्श, डॉ. हरनीत सिंह, डॉ. अरूण कुमार, डॉ. विरेंद्र, डॉ. अम्बिका गुप्ता सहित सैकड़ों फैकल्टी सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

