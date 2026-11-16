Rohtak Crime: रोहतक में छठ घाट पर खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में एक युवक की मौत, एक घायल

Rohtak Crime News: रोहतक में सोमवार सुबह छठ पूजा के दौरान भालौठ सब ब्रांच नहर के तीन नंबर घाट पर दो गुटों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

Rohtak Chhath Puja Violence: हरियाणा के रोहतक में छठ महापर्व के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भालौठ सब ब्रांच नहर पर बने छठ पूजा घाट पर सोमवार सुबह दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और चाकू से हमला किया गया। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए रोहतक स्थित PGI में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 18 वर्षीय विक्रम की मौत हो गई। वहीं, दूसरे घायल युवक विक्की की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 6 बजे डेयरी मोहल्ले के लोग छठ पूजा के लिए भालौठ सब ब्रांच नहर पर बने घाट पर पहुंचे थे। इसी दौरान तीन नंबर घाट पर कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआत में मामूली बहस के रूप में शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया। दोनों पक्षों के अन्य युवक भी मौके पर पहुंच गए और करीब 25 युवक आपस में भिड़ गए। इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों की तरफ से चाकू और छुरी चलाए गए।

पेट में चाकू लगने से एक युवक की मौत

झगड़े के दौरान धारदार हथियारों से किए गए हमले में दो युवकों के पेट में गंभीर चोटें आईं। घायलों की पहचान डेयरी मोहल्ला निवासी विक्रम (18) और विक्की (22) के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को गंभीर हालत में रोहतक PGI पहुंचाया। PGI में इलाज के दौरान विक्रम ने दम तोड़ दिया। वहीं, दूसरे घायल युवक विक्की की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। विक्रम हिसार रोड स्थित एक कंपनी में काम करता था। इस घटना से मृतक के परिवार और इलाके में शोक का माहौल है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही IMT थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल की परिस्थितियों, विवाद की वजह और झगड़े में शामिल युवकों की पहचान करने में जुटी है। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और चाकूबाजी हुई थी। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

छठ महापर्व के अवसर पर भालौठ सब ब्रांच नहर के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद पूजा के दौरान हुई इस हिंसक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर घाट पर हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।