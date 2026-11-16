Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? तुरंत चेक करें लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 820 रुपये सस्ता होकर 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट का भाव 1,25,400 रुपये रहा। चांदी का भाव 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।

Haryana Gold Silver Rate 16 November 2026: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है। राज्य में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी श्रेणियों के सोने के भाव में कमी आई है। वहीं चांदी की कीमत 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। ऐसे में अगर आप शादी-ब्याह, निवेश या किसी खास अवसर के लिए सोने-चांदी के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो ताजा भाव जरूर जान लें।

हरियाणा में आज सोने का भाव

16 नवंबर को हरियाणा में 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। रविवार के मुकाबले इसमें 820 रुपये की कमी आई है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,26,150 रुपये से घटकर 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। यानी इस श्रेणी में 750 रुपये की गिरावट आई है। इसी तरह 18 कैरेट सोना आज 1,02,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,03,220 रुपये था। इसमें 620 रुपये की कमी आई है। 14 कैरेट सोने की कीमत भी 80,280 रुपये से घटकर 79,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इस तरह इसमें 480 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

हरियाणा में चांदी का क्या है भाव?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। सोमवार को हरियाणा में चांदी का भाव 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस हिसाब से 100 ग्राम चांदी की कीमत 20,000 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 2 लाख रुपये बैठता है। चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने के अलावा निवेश और औद्योगिक जरूरतों में भी बड़े पैमाने पर होता है। यही वजह है कि इसकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर आम खरीदारों से लेकर निवेशकों तक पर पड़ता है।

24K, 22K और 18K सोने में अंतर?

सोना खरीदने से पहले उसकी शुद्धता समझना बेहद जरूरी है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है। हालांकि, इसकी अधिक नरम प्रकृति के कारण इससे आमतौर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले आभूषण नहीं बनाए जाते। 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसमें मजबूती के लिए अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। इसलिए भारतीय बाजार में पारंपरिक सोने के आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का अधिक इस्तेमाल होता है। 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डायमंड और डिजाइनर ज्वेलरी में किया जाता है।