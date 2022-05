हरियाणा पैंशनर्ज 26 मई को पानीपत जिला उपायुक्त कार्यालय पर करेगे धरना प्रदर्शन Haryana Pensioners Will Hold A Sit-In Protest On May 26

आज समाज डिजिटल,रोहतक:

Haryana Pensioners Will Hold A Sit-In Protest On May 26 : हरियाणा स्टेट पैंशनर्ज समाज जिला रोहतक की कार्यकारिणी तथा सदस्यों की मासिक बैठक स्थानीय मानसरोवर पार्क के सीनियर सिटीजन कल्ब में सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान देवी सिंह देशवाल तथा कार्यकारी जिला प्रधान विरेन्द्र शर्मा ने संयुक्त रूप से की।

फैमिली पैंशनरज को भी एल टी सी का लाभ देना की मांग (Haryana Pensioners Will Hold A Sit-In Protest On May 26)

बैठक में राज्य कार्यकारिणी प्रधान देवराज नान्दल, चेयरमैन मेहर सिंह नैन, कार्यकारी प्रधान राजबीर बजाड़, प्रधान महासचिव ईशवर सिंह सेनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफी व उदासीनता के खिलाफ भारी रोष प्रकट किया गया कि चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा और जजपी ने हरियाणा पैंशनर्ज को 65, 70, 75 वर्ष की आयु के बाद अन्य प्रांतों की तरह 10, 15, 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि नियम बनाना और 1000 रूपये फिक्स मैडिकल भत्ते को 3000 रूपये संशोधित करना, सभी बीमारियों का कैशलैस ईलाज करना, फैमिली पैंशनरज को भी एल टी सी का लाभ देना आदि प्रमुख मांगे है।

26 मई को पानीपत डी.सी. कार्यालय पर धरना प्रदर्शन (Haryana Pensioners Will Hold A Sit-In Protest On May 26)

पैंशनर्ज समाज में निर्णय लिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जायेगी तब तक पैंशनर्ज अपना आन्दोलन जारी रखेगे। कई जिलों में जिलावार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब 26 मई को पानीपत डी.सी. कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा और मुख्यमंत्री को डी.सी. पानीपत के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा जायेगा।

आज की बैठक में ये सभी रहे मौजूद (Haryana Pensioners Will Hold A Sit-In Protest On May 26)

आज की बैठक में देवी सिंह देशावल, देवराज नान्दल, मेहर सिंह नैन, विरेन्द्र शर्मा, ईशवर सिंह सैनी, सतबीर सिंह नैन, रामचन्द्र राठी, राजकुमार आर्य, रामचन्द्र शर्मा, राजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह हुड्डा, राजेन्द्र सिंह बजाड़, तुहीराम शर्मा, आनन्द स्वरूप, जे सी डबास, सतीश कुमार शर्मा, नफे सिंह सिवाच, चन्द्र सिंह आर्य, जे एस दहिया, लाल बहादुर थाप्पा, प्रकाश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, तस्वीर सिंह धनखड़, रघबीर सिंह, छोटूराम, ओमप्रकाश मलिक, सुबे सिंह, बलवान सिंह, जय प्रकाश, श्रीपाल, बनी सिंह नान्दल, करतार सिंह, सुरेश शर्मा, दयानन्द सैनी, दयानन्द, उमेद सिंह हुड्डा, जगदीश सिंह, रणधीर सिंह, रामेहर, ओ पी जैन, बिशम्बर भाटिया, आजाद नान्दल, रमेश तनेजा, मांगेराम शर्मा, चन्द्रभान शर्मा, राजबीर झज्जर, रतन सिंह, जियाराम, अतर सिंह आदि मौजूद रहे।

