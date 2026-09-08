Rewari Murder Case: रेवाड़ी में डेयरी में दफन शव की गुत्थी सुलझी, मृतक की हुई पहचान, 4 के खिलाफ केस दर्ज

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Amit Upadhyay
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Dharuhera Murder Case: हरियाणा के रेवाड़ी में डेयरी परिसर की जमीन में दबा मिला शव राजस्थान के तिजारा निवासी निसार का निकला है। निसार काम की तलाश में धारूहेड़ा आया था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डेयरी संचालक के दो बेटों समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।
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रेवाड़ी में डेयरी परिसर में मिले शव की पहचान हो गई है।

Rewari Body Burial Case: हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ दिन पहले डेयरी परिसर की जमीन में दबा मिला शव अब एक हत्या के मामले में तब्दील हो गया है। मृतक की पहचान राजस्थान के तिजारा क्षेत्र के गांव दमदमा निवासी निसार के रूप में हुई है। निसार काम की तलाश में धारूहेड़ा आया था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डेयरी संचालक के दो बेटों समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब हत्या की वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

काम की तलाश में धारूहेड़ा आया था निसार

जानकारी के मुताबिक निसार राजस्थान के तिजारा के गांव दमदमा का रहने वाला था। वह काम की तलाश में धारूहेड़ा आया था। इसके बाद वह अचानक लापता हो गया। कुछ दिनों बाद धारूहेड़ा के भटसाना गांव स्थित एक डेयरी परिसर में जमीन के अंदर दबा शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पहचान नहीं होने के कारण पुलिस और परिजन उसकी पहचान की कोशिश कर रहे थे। अब शव की पहचान निसार के रूप में होने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी है।

डेयरी में जमीन के अंदर दबा मिला था शव

मामला धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के भटसाना गांव का है। यहां एक डेयरी परिसर में जमीन के अंदर शव दबा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला। इसके बाद घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों की जानकारी जुटाई।

कार में शव लेकर डेयरी पहुंचे थे दोनों भाई

मृतक के पिता की शिकायत के अनुसार डेयरी संचालक के दोनों बेटे कार में शव लेकर डेयरी परिसर पहुंचे थे। आरोप है कि इसके बाद शव को जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। दोनों भाई गुरुग्राम के फाजिलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके पिता धारूहेड़ा के भटसाना गांव में डेयरी चलाते हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि निसार की हत्या कब और कहां हुई और शव को डेयरी तक किस तरह लाया गया।

चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

निसार के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने डेयरी संचालक के दो बेटों समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि निसार और आरोपियों के बीच पहले से कोई विवाद था या हत्या के पीछे कोई दूसरी वजह थी। शव मिलने के बाद से पुलिस मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर मौत की वजह और घटना का सही समय स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।