Haryana News : पुलिस और फाइनेंस कंपनी का कारनामा, बेकसूर को किया बेघर, अब डीसी ने दिए ये आदेश

हरियाणा के पलवल उपायुक्त ने एक बड़ा आदेश देते हुए हथीन थाना के कुछ कर्मचारियों और एक फाइनेंस कंपनी के कारिंदों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने पुलिस की मौजूदगी में की कार्रवाई, पीड़ित ने खटखटाया जिला प्रशासन का दरवाजा

Haryana News (आज समाज), पलवल : जिला पलवल उपायुक्त ने एक ऐसे मामले में हथीन थाना पुलिस के कुछ कर्मचारियों और एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मामले में इन सभी ने मिलकर एक बेकसूर नागरिक को उसके परिवार सहित बेघर कर दिया था। जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उसने जिला उपायुक्त के पास शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। जिला उपायुक्त ने तहसीलदार को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। जब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी तो उन्होंने उक्त सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

यह है पूरा मामला

जिला उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फाइनेंस कंपनी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, पीड़ित का आरोप है कि अब तक न तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है और न ही मकान की सील हटाई गई है। गांव दीघौट निवासी मास्टर लखबीर सिंह ने 10 जुलाई को जिला उपायुक्त को शिकायत देकर बताया कि उन्होंने 26 अक्टूबर 2006 को हथीन मौजा में 323 वर्ग गज जमीन खरीदी थी और करीब 150 वर्ग गज हिस्से में मकान बनाकर परिवार सहित रह रहे थे।

शिकायत के अनुसार, 9 जुलाई को हथीन शहर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार पुलिस टीम और कुछ अन्य लोगों के साथ उनके घर पहुंचे। उन्होंने कथित तौर पर जिला उपायुक्त के 14 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए मकान को सील कर दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज की गई और जेल भेजने की धमकी दी गई।

27 की जगह 17 नंबर पर बना मकान किया सील

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ललिता पत्नी जितेंद्र, निवासी खोड़ हाल आबाद हथीन, ने उक्त संपत्ति पर 13 लाख रुपये का लोन लिया था और बकाया राशि न चुकाने पर मकान सील किया गया है। पीड़ित का कहना है कि बाद में जांच में पता चला कि जिला उपायुक्त के आदेश में मुस्तील नंबर 27, कीला नंबर 14 (8-0), कुल 108 वर्ग गज जमीन को सील करने का निर्देश था, जबकि पुलिस की मौजूदगी में कथित फाइनेंस कर्मियों ने मुस्तील नंबर 17, कीला नंबर 19, 20-1 और 20-2 की 323 वर्ग गज जमीन पर बने मकान को सील कर दिया।

यदि आप भी ऐसी ही मुश्किल में फंसे तो ये तीन काम करें

पुलिस स्टेशन संपर्क : स्थानीय पुलिस स्टेशन या पलवल पुलिस से संपर्क करें और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

कानूनी सहायता: आप गलत सीलिंग और उत्पीड़न के खिलाफ सिविल कोर्ट में स्टे या मुआवजे का दावा करने हेतु किसी वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा सकते हैं।

बैंकिंग लोकपाल : अगर फाइनेंस कंपनी मनमानी कर रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर जाकर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ सीधा केस दर्ज करवाएं।