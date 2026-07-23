Sooryavanshi To Play Vs Zimbabwe? क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया अपडेट

By
Viplove Kumar
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Vaibhav Sooryavanshi To Play Vs Zimbabwe: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू करने के बाद वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से निकाल दिया गया था. अब सवाल यह है कि क्या उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा. इसे लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बात की है.
Vaibhav Suryavanshi : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फीकी पड़ी वैभव की चमक
क्या वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे

नई दिल्ली. जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज से पहले सबकी नजर युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर है. सबके मन में यही सवाल है क्या उनको तीनों मैच में खेलने मिलेगा. कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का खुलकर समर्थन किया है. अय्यर का मानना है कि इंग्लैंड दौरे पर मिली असफलताओं से 15 साल के बल्लेबाज ने काफी कुछ सीखा है और अब वह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम (गुरुवार, 23 जुलाई) को हरारे में खेला जाएगा. इस सीरीज में सभी की नजर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी जो इंग्लैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे. श्रेयस अय्यर ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “सभी युवा खिलाड़ियों ने ब्रेक के दौरान अच्छी प्रैक्टिस की है. टी20 सीरीज के बाद उन्हें काफी समय मिला था. मुझे पूरा भरोसा है कि वैभव ने अपनी गलतियों पर काम किया होगा. व्यक्तिगत तौर पर मुझे उसे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं लगती.”

vaibhav sooryavanshi debut cap

इंग्लैंड दौरा रहा चुनौतीपूर्ण

आयरलैंड सीरीज में उनके डेब्यू की चर्चा थी लेकिन इंग्लैंड टी20 सीरीज में खेलने का मौका मिला. वैभव सूर्यवंशी को अपनी डेब्यू सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. लगातार तीन पारियों में रन बनाने में नाकाम रहने के बाद आखिरी टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से उनको बाहर कर दिया गया था. इस फैसले की कई पूर्व क्रिकेटरों ने आलोचना भी की थी. सबका मानना था कि इससे वैभव के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. उन्हें आखिरी मैच में खेलने का मौका मिलना चाहिए था.

“पिछले चार महीने उतार-चढ़ाव भरे रहे”

बीसीसीआई से बातचीत में वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि पिछले चार महीने उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे. उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई है. उन्होंने कहा, “इंटरनेशनल डेब्यू करने के साथ ही पिछले चार महीन काफी उतार-चढ़ाव वाले रहे. क्रिकेट में ऐसा होता रहता है. मुझे सिर्फ खेल पर भरोसा रखना है और टीम के लिए अपना 100 फीसदी देना है.”

टीम मैनेजमेंट ने दिया हौसला

वैभव सूर्यवंशी ने टीम के कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट सिस्टम की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह की प्रैक्टिस की जरूरत थी वह लगातार कराया जा राह है. उन्होंने कहा, “कोच से मुझे काफी मदद मिल रही है. जैसी तैयारी की जरूरत थी उसी तरह से कराया जा रहा है. मुझे काफी अच्छा लग रहा है और आत्मविश्वास भी पहले जैसा है.”