हरियाणा के कालाअम्ब में शनिवार देर रात एक बेकाबू ट्राले ने जमकर कहर बरपाया। ट्राले की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

Haryana New: हरियाणा के कालाअम्ब में शनिवार देर रात एक बेकाबू ट्राले ने जमकर कहर बरपाया। ट्राले की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतकों में एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का रहने वाला था, जबकि दूसरा बिहार का निवासी बताया जा रहा है।

दो लोगों को रौंदा

ट्राले ने सबसे पहले रुचिरा पेपर मिल के पास एक व्यक्ति को टक्कर मारी। इसके बाद श्याम धर्म कांटे के पास एक अन्य व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए नारायणगढ़ अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

ट्राले से कंडक्टर पकड़ाया

हादसे के बाद ट्राला हरियाणा की सीमा में पहुंचकर एक दुकान में जा घुसा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले लोगों ने ट्राले में मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ लिया। मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब पकड़े गए व्यक्ति ने पुलिस के सामने खुद को ट्राले का परिचालक (कंडक्टर) बताया। उसका कहना है कि उसे ट्राला चलाना नहीं आता और वह चालक नहीं, बल्कि परिचालक है।

छानबीन में चलेगा पता

इस बयान के बाद पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि यदि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में कंडक्टर है, तो हादसे के समय ट्राला कौन चला रहा था। हालांकि, पकड़ा गया व्यक्ति झूठ बोल रहा या फिर चालाक मौके से फरार हो गया है या वह खुद चालक है, यह पुलिस की छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा।

पुलिस कर रही तफ्तीश

पुलिस के अनुसार, ट्राला कालाअम्ब-त्रिलोकपुर क्षेत्र स्थित एक लोहा उद्योग से माल खाली करके निकला था। अब पुलिस संबंधित उद्योग का रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्राला किस चालक के नाम पर वहां दाखिल हुआ था। पुलिस ट्राले की एंट्री से संबंधित रिकॉर्ड के साथ-साथ घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है।