Haryana News: गुरुग्राम में दूसरे दिन भी जिस्मफरोशी के अड्डे पर छापेमारी, 21 लोग हिरासत में

गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन हरियाणा महिला आयोग और गुरुग्राम पुलिस ने देह व्यापार के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को सेक्टर 38 के प्लॉट नंबर 27 पर एक पीजी में चल रहे देह व्यापार और तस्करी का भंडाफोड़ किया।

Haryana News: गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन हरियाणा महिला आयोग और गुरुग्राम पुलिस ने देह व्यापार के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को सेक्टर 38 के प्लॉट नंबर 27 पर एक पीजी में चल रहे देह व्यापार और तस्करी का भंडाफोड़ किया।

पीजी की आड़ में जिस्मफरोशी

सेक्टर 38 स्थित प्लॉट नंबर 27 पर मौजूद एक पीजी में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान 8 युवती और 13 युवकों को मौके से हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी झाड़सा के साहिल और उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस्मफरोशी का धंधा वेबसाइट और वाट्सएप के जरिए चलाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान एक विदेशी महिला को भी हिरासत में लिया गया।

71 लोग लिए गए हिरासत में

दो दिन से जारी छापेमारी में तकरीबन 33 युवक और 38 युवती को हिरासत में लिया गया है। इनमें नाबालिग और विदेशी युवती भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान होटल से शराब की बोतलें व नशे के अन्य सामान समेत आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। होटल का डीवीआर भी जब्त कर लिया गया है।

रेस्क्यू की गई महिलाओं ने दी टीप

स्पा सेंटर में शुक्रवार रात महिला आयोग की छापेमारी के बाद रेस्क्यू की गई महिलाओं ने PG में चल रहे देह व्यपार के धंधे की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ ITPA और फॉरेनर्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।