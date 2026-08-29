Haryana News: पंचकूला में सिग्नल में खड़ी कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, मची अफरा-तफरी

Panchkula Car Fire: पंचकूला में शुक्रवार रात ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार के बोनट से धुआं निकलता देखकर चालक संदीप ने तुरंत वाहन से बाहर निकलकर जान बचाई। कुछ ही देर में कार में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।

Panchkula Car Fire News: हरियाणा के पंचकूला में शुक्रवार रात परशुराम लाइट प्वाइंट के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। कार के बोनट से धुआं निकलता देखकर चालक ने बिना देर किए वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। चालक के कार से उतरने के कुछ ही देर बाद आग ने वाहन के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

जानकारी के मुताबिक कार चालक की पहचान पटियाला निवासी संदीप के रूप में हुई है। संदीप अपने बच्चों को लेने के लिए मनीमाजरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वह परशुराम लाइट प्वाइंट पर ट्रैफिक सिग्नल के कारण कार रोककर खड़े हुए। कुछ क्षण बाद उनकी नजर कार के बोनट की तरफ गई, जहां से धुआं निकल रहा था। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत कार से बाहर निकलना ही सुरक्षित समझा।

देखते ही देखते आग की लपटों में घिरी कार

चालक के कार से बाहर निकलने के बाद आग तेजी से फैल गई। कुछ ही पलों में कार के अगले हिस्से से तेज लपटें उठने लगीं। सिग्नल पर वाहन खड़े होने के कारण आसपास मौजूद लोगों में भी हलचल मच गई। संदीप के समय रहते कार से बाहर निकल जाने के कारण उनकी जान बच गई और घटना किसी बड़े हादसे में बदलने से टल गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

कार में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। दमकल कर्मियों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से आसपास खड़े दूसरे वाहनों तक लपटें पहुंचने से बच गईं। परशुराम चौक पंचकूला का व्यस्त मार्ग है और ऐसे में सड़क पर खड़ी कार में आग लगने की घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी।

कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ ट्रैफिक

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं आग बुझाने के लिए दमकल की कार्रवाई के चलते कुछ समय तक यातायात की रफ्तार प्रभावित रही। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके की स्थिति संभाली और वाहनों की आवाजाही को सामान्य कराने का प्रयास किया। आग बुझाए जाने के बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारू कराया गया। फिलहाल कार में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है।