IMD Weather Update: दिल्ली में छाएंगे बादल, हिमाचल-उत्तराखंड में बारिश, हरियाणा-पंजाब समेत देशभर का मौसम

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल और हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है।

IMD Rain Alert 29 August 2026: अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और मानसून का असर देशभर में अलग-अलग नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में 29 अगस्त को बादल और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर मौसम सुहावना रहेगा, तो कुछ जगहों पर उमस परेशान कर सकती है। चलिए जानते हैं देशभर का आज का मौसम।

दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल

IMD के अनुसार शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। अगले कुछ दिन भी दिल्ली में मौसम इसी तरह का रहने की उम्मीद है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बादल बनने और हल्की वर्षा की संभावना बनी रह सकती है। एनसीआर की बात करें, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी मौसम दिल्ली जैसा ही रहने का अनुमान है। फिलहाल इन जगहों पर भारी बारिश की संभावना नहीं है।

हरियाणा में भी हल्की बूंदाबांदी संभव

हरियाणा में 29 अगस्त को मौसम शांत रहने का अनुमान है। IMD के अपडेट में हरियाणा के लिए बारिश की कोई चेतावनी नहीं है और 30 अगस्त से 4 सितंबर तक भी उपखंड स्तर पर कोई भारी बारिश चेतावनी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जैसे जिलों में मौसम बदल सकता है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर भारत में मानसूनी गतिविधि कमजोर होने के बावजूद हिमालयी राज्यों में बारिश बनी हुई है, जिसका असर हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में बादल बनने के रूप में दिखाई दे सकता है।

पंजाब में भी आज बारिश की चेतावनी नहीं

पंजाब में भी आज मौसम के लिहाज से बड़ी राहत है। IMD के ताजा अपडेट के अनुसार 29 अगस्त को पंजाब के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है और 30 अगस्त से 4 सितंबर तक भी कोई भारी बारिश चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसका मतलब पंजाब के अधिकांश हिस्सों में सामान्य मानसूनी बादल, उमस और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश की संभावना रह सकती है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में मौसम बदल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में 31 से फिर होगी बारिश

हिमाचल प्रदेश में 29 अगस्त को स्थिति मैदानी उत्तर-पश्चिम भारत से अलग है। IMD के शिमला केंद्र के ताजा अपडेट में 29 और 30 अगस्त को कोई भारी बारिश चेतावनी नहीं, लेकिन 31 अगस्त से 4 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम बुलेटिन भी 28-29 अगस्त को हिमाचल में छिटपुट बारिश और इसके बाद 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधि बढ़ने का संकेत देता है। आज राज्य में मौसम पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत भारी बारिश का मुख्य खतरा अगले कुछ दिनों में बढ़ सकता है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच IMD की भारी बारिश चेतावनी मिली है।

उत्तराखंड में आज भारी बारिश, यूपी में राहत

उत्तराखंड में 29 अगस्त को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय क्षेत्रों में रहेगा। IMD ने 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश, जबकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2 से 4 सितंबर तक भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के जिला पूर्वानुमान में देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जबकि टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी समेत अन्य पर्वतीय जिलों में भी भारी बारिश का खतरा बताया गया है। उत्तर प्रदेश में इसके विपरीत 29 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सितंबर से भारी बारिश का नया दौर बन सकता है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद और नोएडा-गाजियाबाद क्षेत्र में आज भारी बारिश का IMD अलर्ट नहीं है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश जारी

देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून की गतिविधि अलग-अलग तीव्रता के साथ जारी है। IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में 28-30 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश और छत्तीसगढ़ में 28 अगस्त से 3 सितंबर तक बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। विदर्भ में भी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश की गतिविधि रहने का अनुमान है। बिहार में 28 अगस्त से 1 सितंबर तक कई जगह बारिश, झारखंड में 28-31 अगस्त के दौरान बारिश और ओडिशा में 30 अगस्त तथा सितंबर के शुरुआती दिनों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में 30 अगस्त के आसपास अत्यधिक भारी बारिश का खतरा भी IMD के बुलेटिन में जताया गया है। राजस्थान में 29 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए कोई भारी बारिश चेतावनी नहीं है।

दक्षिण में बारिश कमजोर, पूर्वोत्तर में मानसून सक्रिय

IMD के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश के बीच अपेक्षाकृत शांत दौर देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून ज्यादा सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में 28 अगस्त से 3 सितंबर तक व्यापक बारिश, जबकि असम-मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में 28 अगस्त से 2 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी कुछ दिनों में भारी बारिश के दौर बन सकते हैं।