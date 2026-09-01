Haryana News: पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, खड़े ट्रक से टकराई पिकअप, 6 की मौत और 14 घायल

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Amit Upadhyay
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Haryana Road Accident: हरियाणा के पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। राजस्थान के खाटू श्याम और बालाजी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए।
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पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई।

KMP Expressway Accident: हरियाणा के पलवल जिले में मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रही पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत मदद शुरू की और पुलिस को सूचना दी। घायलों को पलवल के जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया।

मंदिरों के दर्शन कर लौट रहे थे

पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले थे। करीब 21 लोगों का यह समूह शुक्रवार को धार्मिक यात्रा के लिए अपने गांवों से निकला था। श्रद्धालुओं ने सोमवार शाम राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए थे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव वृंदावन और आसपास के धार्मिक स्थल थे। इसी दौरान मंगलवार सुबह KMP एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हो गया।

खड़े ट्रक से हुई जोरदार टक्कर

पुलिस के मुताबिक पिकअप पलवल जिले की सीमा में KMP एक्सप्रेसवे पर पहुंची थी। इसी दौरान वह सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार कई यात्री घायल हो गए और कुछ लोग अंदर फंस गए। राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में मदद की। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल

घायलों को तुरंत जिला नागरिक अस्पताल, पलवल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने छह श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में विजय सिंह, राज कुमार, रेशमा देवी, कमला देवी, सुधा और महेश शामिल हैं। मृतकों में तीन महिलाएं भी हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे में 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी का इलाज पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे के बाद अस्पताल में परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस परिवारों से संपर्क कर रही है।