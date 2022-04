कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत Bike Rider Killed in Collision with a Cantor

आज समाज डिजिटल,पलवल:

Bike Rider Killed in Collision with a Cantor: चांदहट थाना क्षेत्र के समीप कैंटर की टक्कर से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अलीगढ़ से भिवाड़ी ड्यूटी के लिए जा रहा था।(Bike Rider Killed in Collision with a Cantor) चांदहट थाना पुलिस ने मामले में वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

वाहन चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही पुलिस Bike Rider Killed in Collision with a Cantor

पुलिस जांच अधिकारी रतिराम के मुताबिक मामले में अलीगढ़ के लालसपुर कला निवासी कालीचरण में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनका 25 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार राजस्थान के भिवाड़ी में नौकरी करता है। बीती 20 अप्रैल को उनका पुत्र जितेंद्र कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए भिवाड़ी जा रहा था। सुबह साढ़े 3 बजे रास्ते में चांदहट थाने के नजदीक उनके पुत्र की बाइक को पलवल की तरफ से आए एक कैंटर ने टक्कर मार दी। घायलावस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता ने टक्कर मारने वाले कैंटर का नंबर भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए नंबर के आधार पर वाहन चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।