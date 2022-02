नीरज कौशिक,महेंद्रगढ़:

Training Given About Water Conservation And Quality : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन द्वारा गांव में कार्यरत पंप ऑपरेटर फिटर इलेक्ट्रिशियन पम्प ऑपरेटरों को एक दिवसीय कार्यशला में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला सलाहकार मंगतुराम सरसवा की अध्यक्षता में हुए प्रशिक्षण कार्यशाला में गांवों में पानी की सप्लाई की देख रेख पानी की गुणवत्ता संबंधित जो भी समस्याएं आती है उसके बारे में पूर्ण जानकारी वह ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन फिटर इलेक्ट्रिशन पलंबर बुलाए गए थे जिनके द्वारा गांव में पानी की लाइन बिछाने मोटर खराब हो जाने पर उसे ठीक करने व लीकेज की मरम्मत करने संबंधी सारी जानकारियां बतायी गई।

इस कार्यशला में जल से संबधित जानकारी दी गई (Latest Mahendragarh News)

साथ ही साथ जिला सलाहकार मंगतुराम सरसवा द्वारा जल जीवन मिशन के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई और सभी को जल जीवन मिशन के कार्य को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के बारे में पूर्ण जानकारी बतायी गई। साथ ही उन्होंने कहा की जल की एक-एक बूंद कीमती है। इसे व्यर्थ होने से बचायें। (Training Given About Water Conservation And Quality) ताकि हमारे गांव का भूमिगत जल लंबे समय तक प्रयोग कर सके। विभाग के जेई दीपक कुमार ने उपस्थित कर्मचारियों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रख-रखाव करने के बारे प्रशिक्षित किया गया।

सभी कर्मचारियों को जल संरक्षण व गुणवत्ता के बारे में दिया परीक्षण (Training Given About Water Conservation And Quality)

वहीं जेई अमित गोयल ने वाटर वक्र्स, बूस्टर, इंन्लेट चैनल, फिल्टर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इलैक्ट्रिीशियन नरबीर ने स्टार्टर, मोटर के रखरखाव के बारे में समझाया। बीआरसी अनिता भाटी ने जीवाणु परीक्षण किट के माध्यम से पीने के पानी की जांच करने की जानकारी प्रदान की व ग्राम जल एंव सीवरेज समिति के बारे में बताया। मंच का संचालन सुरेन्द्र कुमार ने किया।

इसके साथ-साथ उन्होंने पानी की गुणवत्ता के लिए सभी ऑपरेटरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्य ग्रामीण स्तर पर किए जाने हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया व कर्मचारियों को लॉग बुक के महत्व को बताते हुए उस लगातार लागू करने की सलाह भी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मचारियों को जल संरक्षण व जल जीवन मिशन की जानकारी प्रदान की।

ये रहे मौजूद (Training Given About Water Conservation And Quality)

इस मौके पर बीआरसी अनिता भाटी, जेई दीपचंद, सुरेन्द्र कुमार, अंकुर, अजीत सहित विभाग के नलकूप चालक व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

