Kurukshetra Accident: कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत, करीब 20 घायल

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Amit Upadhyay
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Kurukshetra Road Accident: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में चार लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रद्धालु कलाल माजरा से बागड़ की ओर जा रहे थे।
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कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हैं।

Kurukshetra Road Accident News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कलाल माजरा से बागड़ की ओर जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली घराड़ीसी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गए, जिन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया।

बागड़ जा रहे थे श्रद्धालु

जानकारी के अनुसार श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के कलाल माजरा गांव से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर बागड़ की ओर जा रहे थे। रास्ते में घराड़ीसी गांव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि ट्रॉली पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रॉली में बड़ी संख्या में लोग सवार थे। श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर लकड़ी से भरी एक अन्य ट्रॉली को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई। इसी को हादसे की शुरुआती वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मौके पर मची चीख-पुकार

ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली किस वजह से अनियंत्रित हुई। हादसे की सही वजह जांच के बाद पता चलेगी। अब तक हादसे में चार मौत और 20 घायलों की जानकारी सामने आई है।