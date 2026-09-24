Parsik Hill Accident: नवी मुंबई में पारसिक हिल से रेलवे ट्रैक पर गिरी कार, 17 साल के युवक की हालत गंभीर

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Amit Upadhyay
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Parsik Hill Car Accident: नवी मुंबई के पारसिक हिल इलाके में एक कार ऊंचाई से सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे में 17 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद पुलिस, दमकल और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचीं और कार को ट्रैक से हटाने की कार्रवाई की गई। हादसे की वजह साफ नहीं है।
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नवी मुंबई में एक कार ऊंचाई से सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी।

Navi Mumbai Accident News: नवी मुंबई में पारसिक हिल से एक कार के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरने की घटना से हड़कंप मच गया। कार ऊंचाई से गिरकर बेलापुर के पास रेलवे ट्रैक पर जा पहुंची। हादसे में कार सवार 17 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस, रेलवे और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायल को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बेलापुर स्टेशन के पास पारसिक हिल टनल के आगे हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने घटनास्थल के वीडियो भी बनाए हैं, जो वायरल हो रहे हैं।

ट्रैक पर कार गिरने से ट्रेन सेवा प्रभावित

कार के रेलवे ट्रैक पर गिरने का असर रेल परिचालन पर भी पड़ा। वाहन पनवेल-उरण रेलवे लाइन पर गिरा, जिसके बाद ट्रैक पर रेल यातायात को अस्थायी रूप से रोका गया। अधिकारियों ने पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया और फिर क्षतिग्रस्त कार को ट्रैक से हटाने की कार्रवाई शुरू की। हादसे के कारण हार्बर लाइन के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे और पुलिस की टीमें ट्रैक को जल्द से जल्द खाली कराकर परिचालन सामान्य करने में जुटी रहीं।

हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं

फिलहाल यह साफ नहीं है कि कार पारसिक हिल से नीचे रेलवे ट्रैक पर किस तरह गिरी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। नवी मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और दमकल विभाग के साथ रेलवे अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। कार को हटाने और ट्रैक की जांच के बाद रेल सेवाओं को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

शुरुआती जानकारी में क्या सामने आया?

शुरुआती सूचना में कार में कई युवकों के सवार होने और उनके घायल होने की बात सामने आई थी। इसके बाद पता चला कि अस्पताल में भर्ती 17 वर्षीय युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और कार के पारसिक हिल से रेलवे ट्रैक तक गिरने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।