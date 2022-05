आतंकियों के साथ संबंध के आरोप में पंजाब से दो अन्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार Two Accused Were Arrested From Punjab

करनाल , इशिका ठाकुर:

Two Accused Were Arrested From Punjab: आतंकियों के साथ संबंध के आरोप में पंजाब से दो अन्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार , आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद करनाल पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, आरोपियों की जांच और बरामदगी को लेकर करनाल पुलिस ने आरोपियों के साथ पंजाब के चमकौर साहिब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर चलाया सर्च अभियान, हाईवे पर सुरक्षा को लेकर बनाया गया डिस्टिक सीलिंग प्लान। एसपी ने अफवाहों से बचने और माहौल को खराब ना करने की अपील की ,नहीं तो की जाएगी सकती

चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात (Two Accused Were Arrested From Punjab)

कल करनाल से खालिस्तान समर्थक चार आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। करनाल पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। यहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है और हर आने जाने वाले वाहनों को कड़ाई से चेक किया जा रहा है। उधर आतंकी साजिश का खुलासा करने के लिए हरियाणा , पंजाब और केंद्रीय जांच एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने कार्यवाही तेज कर दी है। साजिश के तार किस से जुड़े थे और विस्फोटक व हथियारों का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाना था इसकी जानकारी के लिए करनाल पुलिस की टीम आज चारों आरोपियों को पंजाब के चमकौर साहिब और हरियाणा के कई स्थानों पर लेकर गई और सर्च अभियान चलाया।

आकाशदीप व जश्नदीप की गिरफ्तारी (Two Accused Were Arrested From Punjab)

करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि इस मामले में पंजाब पुलिस द्वारा जिला फिरोजपुर से दो व्यक्तियों आकाशदीप व जश्नदीप की गिरफ्तारी की गई है जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। उन्होंने कहा कि करनाल पुलिस पंजाब व केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान बनाया गया है और आज इसकी रिहर्सल की गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह मनिंदरजीत सिंह पहुंचे करनाल (Two Accused Were Arrested From Punjab)

चार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आज करनाल पहुंचे । यहां एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ने आतन्कवाद और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और विदेशों में बैठे कुछ तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे है ।

बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान ना बना है ना बनने देंगे (Two Accused Were Arrested From Punjab)

उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिक्षकों से आतंकवाद और खालिस्तान के विरुद्ध आगे आने वह खुलकर बोलने की अपील की। हमे आगे आकर बोलना होगा, जब भी नारा लगे हमें उनका विरोध करना चाहिए। बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान ना बना है ना बनने देंगे । पंजाब में हिन्दू सिख भाईचारा साथ है हमेशा और रहेगा ।

