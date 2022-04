मनोज वर्मा, कैथल:

Advocate Sanjay Singla Became Head Of Tax Practitioner’s Association : टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की बैठक यहां संपन्न हुई । इस बैठक में अधिवक्ता संजय सिंगला को सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संस्था का प्रधान चुना गया । (Advocate Sanjay Singla Became Head Of Tax Practitioner’s Association) जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने संजय सिंगला एडवोकेट को फूल मालाएं पहनाकर प्रधान पद की बधाई दी।

इस बैठक में ये सभी रहे शामिल (Advocate Sanjay Singla Became Head Of Tax Practitioner’s Association)

इस बैठक में अनिल बत्रा , अरुण गुप्ता , अरुण गर्ग, अतुल गुप्ता, आतीश भटनागर, अशोक गोयल, राकेश गर्ग एडवोकेट, अशोक आर्य, गौरव गुप्ता, जे. सी. गुप्ता ,कविश ग्रोवर, जितेंद्र भटनागर ,दलबीर सिंह, नीरज गुप्ता, प्रदीप शर्मा , (Latest Kaaithal News) राजीव चौधरी, राजीव अरोड़ा, राकेश गर्ग , संदीप शर्मा, साहिल गोयल, सन्नी गुप्ता, विशु बंसल व विनोद गर्ग सीए व अधिवक्ता उपस्थित थे।

