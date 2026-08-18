Haryana News: प्रवासी मजदूरों को कमरे में बंद कर लाठी-डंडों से पीटने का आरोप, वीडियो आने के बाद हरकत में प्रशासन

झज्जर जिले के बादली थाना क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गांव में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित तौर पर ज्यादती का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के एक दबंग परिवार ने प्रवासी मजदूरों पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें कमरे में बंद किया और उसके बाद लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की।

Haryana News: झज्जर जिले के बादली थाना क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गांव में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित तौर पर ज्यादती का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के एक दबंग परिवार ने प्रवासी मजदूरों पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें कमरे में बंद किया और उसके बाद लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की। इसके बाद, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने एक पुलिसकर्मी पर भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया है।

वीडियो आने के बाद हरकत में प्रशासन

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। वीडियो में पीड़ित पक्ष पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और मामले की जानकारी लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी बादली थाने पहुंचे।

पुलिसकर्मी पर भी लगाया आरोप

वायरल वीडियो में पीड़ित मजदूरों की ओर से बादली थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी पर भी बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष का दावा है कि पुलिस कर्मचारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक गालियां दीं। परिवार और पुलिस कर्मचारी पर कथित तौर पर थूक चटवाने का भी आरोप लगाया गया है।

थूक चटवाने का लगाया आरोप

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट करना जरूरी है कि थूक चटवाने, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल और पुलिस कर्मचारी की कथित भूमिका संबंधी आरोप पीड़ित पक्ष की शिकायत और वायरल वीडियो में लगाए गए हैं। इनकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

एसीपी ने शुरू की जांच

मामला सामने आने के बाद बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा और एसीपी प्रदीप खत्री बादली थाने पहुंचे। अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली और पीड़ित पक्ष के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू की। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। डीसीपी मयंक मिश्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।